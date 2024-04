El analista político compartió con Misiones Online los números de su última encuesta que reveló un sostenido nivel de apoyo al presidente, pero con reparos que antes no se planteaban. “Los que no apoyan a Milei se sienten abandonados, no tienen quien les hable”, advirtió. Señaló que la Nación se queda con la mayor parte de los recursos y les deja muy poco a las provincias que tienen la responsabilidad de brindar, seguridad, salud y educación.

AG