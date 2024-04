Posadas | Presentaron un proyecto de ordenanza que busca regularizar obras en viviendas a través de la reducción de tasas municipales

El concejal Héctor Cardozo presentó una ordenanza para regularizar obras inconclusas en Posadas, la cual ofrecerá reducciones de tasas con el objetivo de facilitar los trámites necesarios a los ciudadanos. La medida beneficiará tanto a propietarios de viviendas como a profesionales, promoviendo “una ciudad más ordenada”, aseveró.

Cardozo anunció un proyecto de ordenanza desarrollado en colaboración con el Ejecutivo municipal que promete convertirse en una solución para numerosas construcciones irregulares en la ciudad. “Es un proyecto muy bueno, porque es una reducción de un régimen excepcional y temporal para regularizar las obras que están construidas”, afirmó.

El concejal explicó que muchas veces las obras se inician con la obtención de un número de expediente, pero el proceso no se completa. “Hay muchas obras que se pide el permiso para empezar la obra, pero no termina el trámite”, señaló. Dicha falta de finalización de obra complica posteriormente la habilitación de locales comerciales o su alquiler, lo cual genera trabas burocráticas y económicas para los propietarios.

Con la nueva ordenanza, se busca ofrecer una solución a este problema mediante la reducción de tasas, que facilitará a los vecinos la concreción de los trámites necesarios. “La idea es que los vecinos en este contexto de crisis también puedan terminar ese trámite”, indicó Cardozo.

Además, mencionó que este esfuerzo no solo beneficiará a los propietarios de viviendas sino también a los profesionales involucrados en la finalización de las obras, “y que todos podamos tener una ciudad un poquito más ordenada”.

La iniciativa no se limita a las nuevas construcciones, sino que también apunta a regularizar aquellas ampliaciones o modificaciones domésticas que hasta ahora no cumplían con la normativa. “Principalmente para casas que se ampliaron, un quincho al fondo, un local comercial frente a su casa, pero no tiene terminado y no lo puede terminar porque no tiene el final de obra, para todo eso está destinado”, concluyó.

👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés. Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ — misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024