Estudiante misionera vende ensaladas de frutas en la calle para pagar la cuota universitaria en Posadas: “Siempre busco salir adelante”

Damaris De Campos, una joven estudiante de Fonoaudiología, tuvo que recurrir a la venta ambulante de ensaladas de frutas como una manera de recaudar fondos para costear su cuota universitaria.

La joven estudiante tiene 17 años y decidió vender ensalada de frutas, para pagarse la facultad. Los costos se fueron por las nubes y su mamá no puede cubrir la cuota completa que está por encima de los 140 mil pesos, según explicó.

Desde su ingreso a la carrera, el costo de las cuotas ha aumentado considerablemente, poniendo a Damaris en una posición difícil. “Cuando ingresé, me cobraron 60.000 y me dijeron que esa cantidad se mantendría por un tiempo, pero cuando fui a pagar mi primer mes, me pidieron 101.000”, mencionó Damaris. Esta alza inesperada en el costo de sus estudios la llevó a vender ensaladas de frutas para obtener ingresos adicionales

Damaris explicó que, aunque le gusta su carrera, el agotamiento y la presión de tener que trabajar además de estudiar son considerables. “Me está yendo bien en la carrera, pero se complica un poco entre trabajar y hacer cosas, y llegar cansada a casa”, comentó.

A pesar de los desafíos, Damaris se mantiene firme en su objetivo de concluir su carrera y asegura que continuará esforzándose por salir adelante. “No me importa lo que tenga que trabajar, porque el intento de salir adelante es lo que importa”, afirmó.

La situación económica de su familia es delicada. Su madre, empleada doméstica, no siempre puede ayudarla con la totalidad de los gastos. Sin embargo, Damaris mantiene una actitud positiva y espera obtener becas o trabajos promocionales en la universidad para aliviar su carga financiera.

Para aquellos interesados en apoyar a Damaris, pueden colaborar a través de MercadoPago. “Mi alias es queso.rayaso”, concluyó.