Sindicato de Obreros Rurales de Misiones repudió los dichos del diputado Venegas Lynch: “No es solo una frase desafortunada, lo piensan e implementan”

En respuesta a las declaraciones del diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, sobre la educación y el trabajo infantil, desde el Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, criticaron duramente al Gobierno nacional, en tanto, destacaron los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en nuestra provincia.

Ana Cubilla – LT4

En medio de la tensión entre el Gobierno y los gobernadores ante la negociación por la ley Ómnibus y el paquete fiscal, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza, opinó que no cree “en la obligatoriedad de la educación y que libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Las repercusiones no tardaron en hacerse presentes a lo largo de todo el país, debido a la preocupante incitación al trabajo infantil que subyace en “la absolutamente desafortunada frase”, tal como la calificó el presidente Milei, del legislador oficialista.

En Misiones, Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales y concejal de la localidad de Andresito, se refirió a la actualidad del trabajo rural con incidencia en los menores. Criticó tanto al diputado como el intento de Milei de separarse de sus dichos: “El presidente dijo que fue desafortunado su dicho, pero no es desafortunado, lo piensan y no solamente que lo piensan, sino que lo implementan y sacan derechos, derechos de los niños”.

Cubilla explicó la importancia de los avances logrados tras la reforma del Estatuto del Peón Rural en 2011, que significó un paso adelante en la protección de los derechos de los trabajadores rurales. “Después de tantos años pudimos conseguir, por ejemplo, la reforma del Estatuto del Peón Rural en 2011 que nos da un poco de derechos a los trabajadores tan postergados de la provincia y a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó.

En la misma línea, destacó la tarea realizada para erradicar el trabajo infantil en las chacras de la provincia, en colaboración con organizaciones gubernamentales y sindicales, y remarcó la importancia de los programas de cuidado de hijos e hijas de trabajadores rurales.

“Estos días estuvimos viendo que la Secretaría Nacional de Niños, Adolescentes y Familias fue dada de baja y por ese medio nosotros hicimos el primer espacio de cuidado de hijos e hijas de tareferos en Andresito y el segundo en Wanda”, señaló.

Y completó: “Escuchar a un diputado nacional que diga esto la verdad que cayó muy mal, por eso tanto debate, hoy donde lo veas hay repudio de las centrales obreras, de las federaciones de los sindicatos, de agrupaciones e inclusive de las patronales o los pequeños productores”.

Cubilla afirmó que es “inviable” lo que propuso Venegas Lynch, “porque nuestros niños tienen que ser cuidados, tienen que estar en la escuela, tienen que tener su infancia, tienen que estar jugando. Si llevamos al chico al yerbal, este chico no come bien, este chico no va a la escuela, este chico está mal higienizado, porque son muchas horas”.

De esto se desprende otra problemática, si la madre va a trabajar en la tarefa, precisa dejar a sus hijos al cuidado de algún adulto mayor responsable. Dicha cuestión estaba resuelta a través de programas subsidiados por el Estado, los cuales hoy corren riesgo bajo la gestión de este “gobierno antiestado”, aseveró.

La secretaria general abordó la problemática de considerar el trabajo infantil como una cuestión cultural, y criticó la idea de que la pobreza y la falta de acceso a la educación puedan justificarse bajo el manto de la tradición. “Culturalmente, a mí me gusta ser pobre, culturalmente a mí me gusta no ir a la escuela”, ironizó, en contundente rechazo a los argumentos que buscan normalizar el trabajo infantil y la explotación laboral en el campo.

Consecuencias de la desregulación yerbatera para los trabajadores rurales de Misiones

Finalmente, Cubilla se refirió al impacto que tendría la desregulación del mercado yerbatero en los trabajadores rurales, ya que tales medidas afectarían negativamente a miles de familias dependientes de este sector. “Impacta de lleno porque somos 25.000 trabajadores, 25.000 familias que directamente viven de la tarefa y después están los cuadrilleros, los contratistas, que también se ven afectados, y los pequeños productores también, van a tener que vender su chacra”, advirtió.