Soledad Hans nos habla sobre la carrera de Licenciatura en Educación en la Universidad Siglo 21

La joven estudiante de la carrera de Licenciatura en Educación, contó las ventajas de estudiar a distancia y del acompañamiento del INCADE hacia su formación. Además, se encuentra próxima a recibirse y cuenta las ventajas que le traerá esta carrera de grado a sus futuros proyectos y deseos

Soledad Hans, oriunda de Puerto Rico, es estudiante de la Licenciatura en Educación próxima a entregar su tesis de grado. Nos cuenta las ventajas que le trajo estudiar a distancia y cómo esto le ayudo a que no se le complique con sus horas de trabajo.

«Actualmente yo trabajo, entonces por ahí la presencialidad me costaba mucho y dije bueno, necesito una facultad que tenga las herramientas para hacer a distancia. Obviamente, uno al comienzo tiene ciertas dudas, ciertos miedos, pero la modalidad distancia en mi caso me ayudó montón porque es muy flexible, te dan los tiempos, te ayudan a rendir los parciales, los trabajos. Es una oportunidad para aprovechar», expresó Soledad.

Además, contó que, al estar pronta a recibirse, se le abrieron nuevas oportunidades para trabajar en niveles superiores y sus deseos de seguir creciendo en ese ámbito: «Actualmente trabajo en tres lugares distintos, dos escuelas secundarias y ahora que estoy pronta a recibirme, también se me abrió la oportunidad de trabajar en un nivel superior. Así que en ese sentido sí me veo trabajando en institutos superiores. Por qué no, por ahí en una dirección de estudios. Y también me gustaría seguir estudiando».

Animó a todos que quieran comenzar una carrera a distancia y recalcó los beneficios que esta trae: «Que se animen. Obviamente al comienzo uno tiene sus dudas, su incertidumbre, pero es lindo llegar, por ejemplo al INCADE, llegar a la sede, porque obviamente los parciales se rinden siempre en las sedes, y sentir ese acompañamiento. No te sentís solo, por más que sea una carrera a distancia, así que abierta a las oportunidades. A todos los que quieran estudiar y animarse, no se van a arrepentir».