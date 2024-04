Posadas | Modernización en el transporte urbano: todos los coches de las seis líneas recientemente concesionadas tendrán aire acondicionado y rampas de accesibilidad

En un paso significativo hacia la modernización del transporte urbano, los nuevos colectivos que operarán en las seis líneas de colectivos de Posadas recientemente adjudicadas a la empresa San José tendrán aire acondicionado y rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Los coches que prestarán servicio en las seis líneas de transporte urbano de pasajeros recientemente concesionadas en Posadas y que en breve entrarán en servicio contarán en su totalidad con aire acondicionado y rampas de accesibilidad para personas con discapacidad, según adelantaron desde la Municipalidad capitalina.

Se trata de los colectivos de las líneas que reemplazan a las cuatro que operaba la empresa Bencivenga y las dos de Don Casimiro cuyas concesiones vencieron y fueron adjudicadas el 27 de marzo pasado a la empresa San José.

Esas líneas llevan nuevas numeraciones -300 (ex 11), 304 (ex 26), 307 (ex 14), 308 (ex 16), 309 (ex 23) y 310 (ex 28)- y entrarán en servicio con tales denominaciones una vez que finalice el proceso de traspaso de todo el personal que trabajaba en las empresas cuyas concesiones vencieron.

Respecto a los nuevos coches, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, destacó que “no solo son de unidades nuevas, sino que toda la flota tiene aire acondicionado para comodidad de los usuarios y caja automática para facilitar el trabajo de los choferes”

El funcionario agregó que las unidades “contarán también con rampas para personas con discapacidad, y un corto lapso estarán funcionando los móviles sustentables, que se impulsan con energía eléctrica”.