Irigoyen | Con la caída del flujo brasileño, las ventas bajaron un 70%: planean un Black Friday para repuntar la economía local

Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, destacó la resiliencia del municipio frente a una baja del 60-70% en las ventas, ocasionada principalmente por la caída del flujo de consumidores brasileños. Con el objetivo de paliar la situación, planean una Black Friday en el mes de mayo, el cual busca atraer tanto a clientes locales como del vecino país.

Walter Feldman – Radio República

Feldman describió un escenario de adaptabilidad comercial en el municipio frente a una pronunciada baja en el movimiento comercial. “Venimos con la baja ya hace varios meses, del 60-70%, comparado al año pasado, pero afortunadamente este fin de semana parece que hubo un flujo de buenas ventas, aunque no es lo constante de todos los días”, afirmó.

El impacto de la economía transfronteriza se hace evidente, debido a que según las palabras de Feldman: “Hay artículos de canasta básica que están más baratos en Brasil que incluso acá en Argentina”.

Un aspecto particular que trajo a colación el presidente de la Cámara de Comercio fue el uso del sistema de crédito basado en libretas en Brasil -no solo en alimentos, sino en tiendas de ropa y zapatería-, una práctica considerada por muchos obsoleta en Argentina, pero que facilita el consumo transfronterizo debido a que el país vecino no tiene inflación.

“En Brasil, por ejemplo, compras y lo vas a pagar al mes que viene, o lo pagás en cuotas, ni siquiera necesitas tarjetas de crédito, simplemente trabajan con cuadernito o libreta de cuenta corriente”, señaló.

A pesar de las dificultades, la comunidad de Bernardo de Irigoyen busca innovar para reactivar el comercio. “Nosotros nos adaptamos a los cambios, queremos hacer ahora un Black Friday los primeros días de mayo ofrecemos algunos descuentos, promociones para los argentinos porque los brasileños que vienen es con efectivo y más que nada en condición de paseo de compras, no a consumir en cantidades o buscar precios”, mencionó.

Incluso aseveró que quienes cruzan hacia Misiones actualmente optan por carne o productos específicos que cuestan el doble de caro que en su país natal, lo cual indica que lo hacen para “vivir una experiencia de compra diferente”, sostuvo.

Frente a la situación descrita, Feldman apuntó a la peculiaridad de la frontera de Irigoyen, y consideró que en la misma es necesario que rijan reglas diferentes a las ubicadas en otras zonas del país.