El gobierno provincial aceptó la renuncia de Gilson Berger al cargo de Subsecretario de educación técnica

El subsecretario de Educación técnica presentó su renuncia, que fue aceptada por el Ministro de Educación Ramiro Aranda y por el Gobernador Hugo Passalacqua. Gilson Berger se desempeñaba como subsecretario de Educación técnica desde el 2019.

La dimisión se conoció luego de que haya conocido una denuncia contra él, realizada por el gremio docente denominado Frente Gremial, en la que exponía que el funcionario había percibido un doble salario (como funcionario y como rector del IEA N°9, su cargo de origen).

En diálogo con Misiones Online, el ahora ex sub secretario contó que no había sido notificado hasta este mediodía de la aceptación de la renuncia, pero que sabía que iba a ocurrir eso.

Por otra parte aseguró que «los meses que le depositaron en doble cargo, están reintegrados».