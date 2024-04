Eduardo Francos advirtió a Camioneros: “El Gobierno actuará con firmeza ante amenazas de paro, habrá consecuencias legales”

El ministro del Interior, Eduardo Francos, lanzó una advertencia directa hacia el sindicato de camioneros, liderado por Pablo Moyano, ante la posibilidad de un paro que pudiera impactar en el suministro de alimentos y productos en toda la nación.

“Que no se equivoquen”, expresó el funcionario y señaló: “Hay un gobierno que ejerce la autoridad y lo hace seriamente”. Anticipando las amenazas de paro por parte del sector, Eduardo Francos señaló que “los argentinos deben estar cansados de estas bravuconadas”. En particular, criticó a Pablo Moyano por no estar alineado con el sentir general del país, que rechaza este tipo de acciones sindicales que afectan la vida cotidiana de la población.

Tal vez te interese leer: Escala el conflicto con Camioneros: si la Nación no convalida el aumento salarial pactado, hoy habrá paro de transporte de cargas en todo el país

Francos elogió la actuación del Gobierno y específicamente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, destacando que el Gobierno no permitirá violaciones a la Constitución y las leyes. Advirtió que cualquier interrupción del transporte que esté prohibida por el código penal tendrá consecuencias legales.

Asimismo, dejó en claro que, si se cometen actos ilegales, el Gobierno responderá con toda la fuerza de la ley. En resumen, Eduardo Francos aseguró que el Gobierno no tolerará ningún acto que afecte el normal funcionamiento del país y que se tomarán medidas enérgicas contra aquellos que infrinjan la ley.

Guillermo Francos @GAFrancosOk negó que se hayan recortado fondos para cajas jubilatorias provinciales: “Los montos están» https://t.co/Xvnk4FeRMm — misionesonline.net (@misionesonline) March 30, 2024



Fuente: Diario De Cuyo.