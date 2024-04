A casi tres años de la desaparición de Leonardo Capli en San Ignacio, su madre conserva “una esperanza muy pequeña” de hallarlo con vida

En una reciente entrevista, Angelina Giménez, madre de Leonardo Capli -un joven de 15 años desaparecido en 2021 en San Ignacio, Misiones-, reveló detalles desgarradores y pistas confusas en torno a la búsqueda del adolescente. No obstante, la llegada del caso a una campaña de la asociación Missing Children, le devolvió a la progenitora “una esperanza muy pequeña” de hallarlo con vida.

“No solía decir dónde iba, solía salir a la casa de los amigos me decía siempre a tomar un tere o a jugar al fútbol, por ejemplo, ‘me voy a la canchita’ o ‘me voy a tomar un tere a la casa de fulano’, igualmente yo a los fulanos esos no los conocía a todos, a algunos nada más, pero como me nombraba chicos de familia, del barrio yo me quedaba tranquila”, expresó la progenitora.

Además, dijo que el joven acostumbraba a pasar la noche en casa de sus amistades y afirmó: “Nunca lo vi consumir sustancias aunque según las investigaciones dice que sí, que se juntaba con chicos que consumían y puede haber probabilidad de que si consumió”.

Al indagar sobre los amigos con quienes supuestamente fue a pescar antes de que se perdiera el rastro de Leonardo, Giménez se encontró con un muro de silencio: “Nadie quería hablar, la mayoría decía que no sabía nada, que lo habían visto hacía dos semanas atrás, nadie me daba un momento exacto, un día exacto, un horario”, lamentó.

Este silencio alimentó su sospecha de que algo malo había sucedido, la cual se agravó con la llegada de mensajes anónimos sobre el destino de su hijo. “Después fui recibiendo mensajes anónimos que me decían cosas que le habían hecho a él que él, que él ya no estaba vivo. Y yo después investigando, lograba saber quiénes eran y había una chica que me dio la identidad y dijo que iba a declarar, supuestamente declaró y no sé si fue así”, reveló.

En esta línea, expresó su frustración con la investigación policial, ya que, según la progenitora, se escondieron detalles nodales. “Para mí ellos esconden muchas cosas porque hay cosas que circulan por ahí, no sé, me parece raro, siento que la policía no me dice toda la verdad y que no están trabajando como debe ser, siento que mi hijo sí está muerto y que le hicieron lo que me dijeron, que le violaron y le mataron de un tiro en la frente y lo dejaron en el arroyo Yabebiry”, sostuvo.

“Una esperanza una muy pequeña”

La búsqueda de Leonardo captó la atención nacional, con figuras famosas uniendo fuerzas en la campaña para encontrarlo. Sin embargo, a pesar del apoyo recibido, la madre se mantiene cautelosa, y se aferra a una “esperanza una muy pequeña” basada en informaciones esporádicas sobre el posible paradero del adolescente en Buenos Aires, aunque, lamentablemente, en condiciones de maltrato.

A casi tres años de la desaparición de Leonardo Capli de San Ignacio, su madre conserva “una esperanza muy pequeña” de hallarlo con vida