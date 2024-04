Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El Xeneize se enfrentará al elenco paraguayo este martes, desde las 21 en la Bombonera, por la segunda fecha del grupo D del certamen continental.

Boca recibirá a Sportivo Trinidense, este martes desde las 21 en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Sudamericana en busca de su primer triunfo a nivel internacional tras el debut con empate frente a Nacional Potosí. Con la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga encaminada, el Xeneize apuesta a sumar tres puntos claves de local.

El elenco dirigido por Diego Martínez igualó sin goles y con mayoría de suplentes en Bolivia en su estreno y buscará hacer valer ese punto en casa. Pese a que el sábado jugaron varios titulares en la victoria 3-1 ante Newell’s, el técnico apostaría nuevamente por un mix con algunos nombres importantes para recibir al conjunto paraguayo.

Aunque aún no definió el equipo, el cuerpo técnico recuperará a Sergio Romero y Edinson Cavani tras haber dejado atrás diversas lesiones, pero no comenzarían desde el arranque. Otro que volvería es Nicolás Figal, que fue suplente frente a la Lepra pero ya está recuperado de un esguince de rodilla. En tanto, Cristian Medina y Lautaro Blanco serán preservados pese a no tener lesión porque en Rosario terminaron con dolencias menores. El volante, al igual que Luca Langoni, ni siquiera fueron convocados.

Por su parte, el conjunto guaraní atraviesa un momento complejo. En su estreno ante Fortaleza de Brasil cayó en casa por 2-0, mientras que en el torneo local marcha anteúltimo con siete puntos y apenas dos victorias. El sábado fue superado por 3-1 ante Cerro Porteño como local.

La probable formación de Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana

Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

El posible once de Sportivo Trinidense vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra.

Los datos de Boca vs. Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana

Hora: 21.00

TV: DirecTV Sports y ESPN

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Gustavo Tejera

