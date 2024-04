La provincia de Misiones es la más rica y diversa en oferta turística. Los argentinos y el mundo nos han conocido sin dudas a través de las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, y de otros hitos naturales como los saltos del Moconá, o arqueológicos, como las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní, Santa Ana o Loreto.

Pero la oferta de Misiones en materia de turismo va mucho más allá. No solo contiene esos monumentos naturales o hechos por el hombre que obtienen renombre en todo el país y fuera de él, sino que también abarca otras joyas, distintas, tal vez no tan conocidas pero no por ello menos valiosas. Son atractivos turísticos especiales, alternativos, en algunos casos más conectados con la aventura, con lo agreste, con lo que la naturaleza nos brindo hace miles de años, para disfrutarlo de una manera muy intima y particular.

En otros casos, hablamos de turismo para conocer la cultura, la historia de esta tierra que ha recibido a pueblos de todo el mundo, que la nutrieron con sus costumbres, y que la trabajaron para enorgullecernos con su producción.

Hoy el protagonista es el Glamping de Selva Iguazú: un rincón de la naturaleza que ofrece la combinación perfecta entre comodidades de alta gama y la inmersión en la Selva de Misiones.

A solo 10 minutos de las majestuosas Cataratas del Iguazú, este destino personifica la nueva era del turismo consciente. Situado a pocos kilómetros de la encantadora ciudad de Puerto Iguazú, este oasis en la selva misionera ofrece una experiencia única que atrae tanto a viajeros experimentados como a aquellos en busca de una escapada memorable.