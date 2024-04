Escala el conflicto con Camioneros: si la Nación no convalida el aumento salarial pactado, este lunes habrá paro de transporte de cargas en todo el país

La Casa Rosada rechazó el acuerdo del 25% por encima de la inflación pactado en paritarias por el sindicato de Camionero, desencadenando tensiones con el gremio liderado por Pablo Moyano. Si el Gobierno de Milei no convalida el aumento salarial, se anuncia un paro nacional de transporte de cargas para este lunes.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el gremio de Camioneros, que maneja Pablo Moyano, sumó otro capítulo que podría derivar este lunes en un paro nacional del sector, luego de que desde la Casa Rosada salieron a ratificar este domingo que no convalidarán el acuerdo paritario por encima de la inflación.

El portavoz fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien ratificó la decisión de la Secretaría de Trabajo de no homologar el aumento salarial que negoció el gremio que conduce Moyano, del 25 por ciento. “ Toto Caputo dijo con claridad que el Gobierno no iba a convalidar aumentos por encima de la inflación”, señaló el funcionario en una entrevista.

La decisión del Gobierno nacional será respondida este lunes con un paro nacional que Moyano anunció a fines de la semana pasada si no había un cambio de actitud. “Si el 8 de abril no se confirma el aumento del 25 por ciento para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”, advirtió el líder de Camioneros y secretario general de CGT.

El acuerdo había sido firmado a mediados de febrero pasado con una serie de subas escalonadas que las empresas del sector de cargas primero aprobaron y luego impugnaron. El aumento acordado es del 45 por ciento en dos tramos: 25 por ciento en marzo y 20 en los salarios de abril, más adicionales.

El acta fue firmada por el gremio y Faetyl (Federación de Entidades de Transporte y Logística), CATAC (Cámara del Transporte Automotor de Cargas) y Fedeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarios del Autotransporte de Cargas), que fue la que impugnó el acuerdo. La impugnación fue consentida por la Secretaría de Trabajo, que desde entonces mantiene la homologación congelada.

El Gobierno ratificó la semana pasada que no iba a convalidarlo .»No lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?», dijo Caputo en una entrevista.

La semana pasada, Moyano denunció que el acuerdo se frenó porque las empresas que votaron en contra son “afines al macrismo”.

El dirigente camionero también responsabilizó por esta situación al gobierno de Javier Milei y sostuvo que Caputo habría ordenado congelar esa paritaria para no dejar un caso testigo de un porcentaje alto de mejora salarial. “Tanto que hablan de la libertad, ¿qué carajo tienen que meterse Caputo, (el jefe de Gabinete Nicolás) Posse o el presidente (Javier Milei) en un acuerdo entre privados?”, preguntó el dirigente camionero.