Julieta Poggio y Grego Rossello desmintieron un romance: querían apoyar la búsqueda de un niño misionero perdido

Julieta Poggio y Grego Rossello fueron vistos caminando juntos de la mano por las calles de Martínez, zona norte del área metropolitana de Buenos Aires. Si bien las especulaciones sobre un posible romance explotaron, también dieron a conocer que se trataría de una publicidad. Esta vez, ambos confirmaron que fue por una campaña tras la desaparición de un niño perdido.

La Criti, panelista de Gossip (Net TV), publicó la foto de Julieta y Grego en su cuenta de Instagram, y contó que estuvieron paseando por el barrio.

Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez subió a X (ex Twitter) una imagen de Poggio y Rossello desde otro plano, donde se veía a varias personas más detrás, y escribió «Fake publicitario». Aunque luego borró la postal, la duda quedó instalada.

¿Grego Rossello y Julieta Poggio están juntos?

Ahora son los propios protagonistas que revelaron los motivos por los que se sacaron la foto agarrados de la mano. A través de un video que subió Grego en su cuenta de Instagram, expresaron: «Les queremos contar que la foto nuestra que se viralizó es una fake news y forma parte de la campaña de Missing Children Argentina».

«En realidad, la intención es que se viralizara la imagen de David Leonardo Capli, perdido desde el 1 de octubre de 2021», agregó Grego.

«Sabemos que las fake news se viralizan 6 veces más que las noticias reales, como por ejemplo en este caso, la búsqueda de este niño perdido», explicó Poggio.

«Te pedimos que te sumes a Missing Children y compartas noticias realmente importantes», sentenció Grego, confirmando de esta manera que la imagen fue por una buena causa.

¿Qué le pasó a Leonardo David Capli?

Leonardo David Capli desapareció en octubre de 2021 cuando tenía 15 años, y hace casi tres años que no se sabe nada de él. Según lo que cuenta la información, la última vez que se lo vio fue al salir de la casa de la hermana de la localidad misionera de San Ignacio para ir a pescar con amigos.

Su mamá hizo la denuncia correspondiente y se activó el protocolo de búsqueda, pero se desconoce en qué estado quedó la causa.

Por otro lado, la Unidad Regional XIII realizó rastrillajes en los barrios Evita, colonia Santo Domingo Savio y en las zonas rurales de esa localidad, lugares por donde habría sido visto por última vez, según el testimonio de varios vecinos.

Angelina Giménez, mamá del niño desaparecido, lo sigue buscando y postea fotos de su hijo pidiendo ayuda para encontrarlo.

En su momento, Angelina intentó comunicarse con el joven y su madre, pero no recibió respuestas. «La madre me bloqueó, o sea, no entiendo por qué lo hizo. Ese chico salió con Leo y quizás sepa qué pasó», contó.

«A veces sueño que llega y me dice ‘hola, má’ u ‘hola, gorda’, ya que así me llamaba cariñosamente. Me abraza y me dice que se tiene que ir de nuevo. Lo sueño lindo, impecable, me despierto y es muy fuerte el dolor que siento en mi corazón», finalizó en la entrevista.

Con esta campaña de Julieta Poggio y Grego Rossello junto a Missing Children Argentina, están haciendo todo lo posible para que la causa no quede sin noticias y que su familia pueda encontrar a Leonardo David Capli.