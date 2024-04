Luis Caputo: “La inflación de marzo va a estar en torno al 10 por ciento”

El ministro de Economía anticipó una fuerte baja en el índice de precios al consumidor que el Indec informará el próximo 12 de abril. “La inflación está colapsando”, aseguró. Además, cuestionó la suba desmedidas de las prepagas: “Se les recontra fue la mano. A mi me molestó”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “la inflación de marzo va a estar en torno al 10 por ciento”, anticipándose al dato oficial que el Indec difundirá el próximo 12 de abril.

“La inflación está colapsando. En el caso de los alimentos y bebidas, si se miran los datos de supermercados de la primer semana de abril está dando negativo, hay deflación”, explicó el funcionario en declaraciones en una entrevista.

“Los comerciantes mismos reconocían que fijaron sus precios con un dólar de $2.000. En ese momento era lo que les pronosticaban las consultoras económicas que la mayoría de los empresarios tienen. Era natural que ellos reaccionaran de acuerdo a eso. Pusieron muy por arriba los precios; por eso en dólares quedaron desfasados”, detalló el ministro.

“A muchos se les recontra fue la mano. Es lo que pasó con las prepagas. A mi me molestó”, dijo. Agregó que se reunirá con las empresas de medicina privada y que impulsará una mayor competencia en el sector.

Después hay casos como la carne, que volvió a los niveles de diciembre y hay cada vez más. Lo importante de entender es que se llegó a esta situación no de casualidad. La rareza fue que Argentina por primera vez hizo los deberes y rápidamente”, agregó.

“Estamos yendo por un modelo diferente. Lógicamente en el ADN del argentino está que todo va a salir mal y que va a ser todo lo mismo, pero tenemos que entender que para que el país cambie, todos tenemos que cambiar ciertas conductas. En el caso de los empresarios era algo bien concreto, porque explicándoles el programa económico y ellos reconociendo que habían calculado sus precios con el dólar a $2.000, tenían la opción de esperar al dólar o de retrotraer los precios y muchos están optando por eso”, sumó Caputo.

En relación a los primeros meses de gestión, Caputo aseguró que están significativamente mejor de lo que todos pronosticaban. “Tres meses atrás nadie creía que íbamos a tener equilibrio fiscal, con el BCRA habiendo comprado USD 12.700 millones, con la inflación a la baja, habiendo solucionado gran parte de la deuda de los USD 60.000 millones que le tenía que vender a los importadores y con el dólar contado con liqui por debajo del nivel del que asumimos”, analizó el ministro de Economía.

“Mucha gente dice ‘bajen impuestos ya’. A mí me encantaría, pero uno no tiene las mismas herramientas de política económica que tienen los países tradicionales porque Argentina no tiene credibilidad. Si bajamos impuestos, la primera reacción es que vamos a recaudar menos”, sostuvo.

En este sentido, Caputo sostuvo que Argentina tiene primero que mostrar resultados. “La única forma de bajar impuestos es primero mostrando que cumplimos. Una vez que crezcamos y tengamos superávit, se lo podremos devolver a la gente con baja de impuestos. Esto puede estar pasando el año que viene”, aseguró.

“La vuelta de Ganancias es parte de mejorar la calidad del ajuste. Nosotros, estratégicamente, a sabiendas de que no teníamos representación en el Congreso y que la ley no iba a pasar, planteamos el ajuste de manera tal que nos pudiéramos valer por nosotros mismos”, se justificó.

“A nadie le gustan los impuestos, pero vamos a lo que son los países que funcionan normalmente. El impuesto a las Ganancias se paga en todo el mundo y es el más progresivo que hay. Todavía estamos discutiendo el piso. Estamos escuchando los reclamos de las provincias. Tiene que tener un piso razonable, va a ser más alto que $1.200.000, seguro”, anticipó el ministro.

Salarios vs inflación

Caputo reconoció que la clase media es la que está haciendo el mayor esfuerzo. “La clase media es la que más lo padeció, por eso ahora sacamos el bono extra para los chicos y demás, porque claramente entendemos que es necesario. Se debe entender que la alternativa era Venezuela, literal, y deben tener en cuenta que esta vez vamos a salir. El esfuerzo que estamos haciendo es consecuencia de 20 años de populismo”, apuntó.

Sobre las negociaciones paritarias, señaló que se van a homologar en cuanto sean razonables. Es parte de todo el equilibrio general”.

El ministro confirmó que la semana próxima viajará a Washington para retomar el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Estamos hablando con el Fondo pero no ningún preacuerdo”, dijo, a la vez que negó que vayan a venir USD 15.000 millones.

“Lo bueno es que ellos están demasiado contentos con la situación actual. Es algo raro, porque típicamente cuando un país va al Fondo, va porque las cosas están yendo mal. Nosotros ahora estamos yendo con las cosas marchando bien. El Fondo no tiene apuro, porque mientras tanto (Santiago) Bausili compra USD 200 millones por día, pero nosotros vemos que tenemos realmente una oportunidad para empezar a destrabar las cosas”, afirmó Caputo.