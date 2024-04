En un momento difícil de la cultura y el cine, Misiones hace presencia en el Festival de Cine más importante de Buenos Aires

En un contexto cultural y cinematográfico desafiante, donde la industria enfrenta múltiples obstáculos, la provincia de Misiones emerge como un faro en Buenos Aires. La película “Et reflexum”, del director misionero Fernando Pacheco, pisa fuerte en la grilla del festival internacional de cine BAFICI 2024.

En evento que ofrece más de 500 funciones distribuidas en 13 salas, proyectará el film “Et reflexum”, que fue íntegramente grabado en Posadas y dirigido por Fernando Pacheco. Cabe destacar, que el proyecto contó con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM).

El Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), reconocido mundialmente, se erige como una plataforma fundamental para la difusión y promoción de producciones fuera del circuito comercial convencional.

En esta oportunidad, exhibirá más de 280 películas que abarcan una amplia variedad de géneros y temáticas, el festival promete ser una ventana al mundo del cine, atrayendo a cinéfilos de todas las edades y gustos.

La presencia de “Et reflexum”, en la sección ‘Retratos’, en este prestigioso certamen representa un hito más para el cine misionero. La obra de Pacheco se suma al rico panorama cultural de la región, capturando la atención del público y la crítica por igual.

Programación completa

COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL

El placer es mío (Sacha Amaral, Argentina, 2024, 95′)

La odisea de Kamatsu (Leo Liberman, Sofía López Mañán, Argentina, 2024, 60′)

La pasión (Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale, Argentina, 2024, 15′)

La vuelta (Gastón Urquía Romano, Argentina, 2024, 15′)

Lenny (Nicolás Gontovnikas, Argentina, 2024, 19′)

Bye Bye, Bowser (Jasmin Baumgartner, Austria, 2023, 20′)

Chiennes de vies (Xavier Seron, Bélgica, 2023, 92′)

A paixão segundo GH (Luiz Fernando Carvalho, Brasil, 2024, 127′)

Pastrana (Melissa Brogni, Gabriel Motta, Brasil, 2023, 14′)

Intercepted (Oksana Karpovych, Canadá, 2024, 93′)

Una luz negra (Alberto Hayden, Chile, 2024, 77′)

Tedious Days and Nights (Guo Zhenming, China, 2023, 110′)

Burger Song Challenge (Kim Min-ha, Corea del Sur, 2023, 22′)

Short Cut Grass (David Gašo, Croacia, 2023, 25′)

The Real Truth About the Fight (Andrea Slaviček, Croacia, 2023, 14′)

La Parra (Alberto Gracia, España, 2024, 84′)

Lemon Tree (Rachel Walden, Estados Unidos, 2023, 18′)

Riddle of Fire (Weston Razooli, Estados Unidos, 2023, 113′)

The Sweet East (Sean Price Williams, Estados Unidos, 2023, 104′)

Dans la peau de Blanche Houellebecq (Guillaume Nicloux, Francia, 2024, 88′)

L’Homme de argile (Anaïs Tellenne, Francia, 2023, 94′)

To Exist Under Permanent Suspicion (Valentin Noujaïm, Francia, 2024, 14′)

Keep Out (Chan Tan-Lui, Hong Kong, 2024, 8′)

Agnus Day (Giuseppe Isoni, Italia, 2023, 17′)

La linea del terminatore (Gabriele Biasi, Italia, 2023, 16′)

The Ghosts You Draw on My Back (Nikola Stojanović, Serbia, 2023, 14′)

Riverboom (Claude Baechtold, Suiza, 2023, 99′)

Love Is a Gun (Lee Hong-Chi, Taiwán, 2023, 81′)

COMPETENCIA OFICIAL ARGENTINA

Algo esta noche (Juan Manuel Pinzón, Argentina, 2024, 17′)

Alicia todo el tiempo (Vladimir Durán, Argentina, 2024, 18′)

Barcos y catedrales (Nicolás Aráoz, Argentina, 2024, 77′)

Berta y Pablo (Matías Szulanski, Argentina, 2024, 61′)

Ciclón Fantasma (Diana Cardini, Argentina, 2024, 64′)

COMBO15 (Raúl Perrone, Argentina, 2024, 82′)

Contemplación (Aldo Paparella, Argentina, 2024, 9′)

Corresponsal (Emiliano Serra, Argentina, 2024, 75′)

Cuando todo arde (María Belén Poncio, Argentina, 2024, 12′)

Dejar Romero (Alejandro Fernández Moujan, Hernán Khourian, Argentina, 2024, 77′)

Días de lluvia (Ainara Iungman, Argentina, 2024, 15′)

El alfabeto de los nadies (Gustavo Galuppo Alives, Argentina, 2024, 16′)

El cambio de guardia (Martín Farina, Argentina, 2024, 72′)

El mal menor (Marcos Montes de Oca, Argentina, 2024, 19′)

El ojo del monstruo (María Luján Ascúe, Argentina, 2024, 15′)

Hombre muerto (Andrés Tambornino, Alejandro Cruz, Argentina, 2024, 107′)

Imprenteros (Lorena Vega, Gonzalo Javier Zapico, Argentina, 2024, 92′)

La alegría (Tomás Pernich, Argentina, 2024, 29′)

La bolsita de agua caliente (Yuliana Brutti, Argentina, 2024, 8′)

La perla puede ser el nombre de alguien (Guido Barbosch, Argentina, 2024, 12′)

La presentación (Nicolás Schujman, Argentina, 2024, 14′)

Las continuidades (Jorge Sesan, Merlina Molina Castaño, Argentina, 2024, 15′)

¡Llamá Gloria! (Malena Filmus, Argentina, 2024, 19′)

Los amantes astronautas (Marco Berger, Argentina, 2024, 116′)

Nunca fui a Disney (Matilde Tute Vissani, Argentina, 2024, 74′)

Proscenio (Axel Cheb Terrab, Francisco Bereny, Argentina, 2024, 19′)

Rosas aburridas (Inés Urdinez, Argentina, 2024, 11′)

Té de burbujas (Tamara Leschner, Argentina, 2024, 7′)

Territorio (José Celestino Campusano, Argentina, 2024, 89′)

Vrutos (Miguel Bou, Argentina, 2024, 100′)

COMPETENCIA OFICIAL VANGUARDIA Y GÉNERO

Animales que hablan (Violeta Montoya, Argentina, 2024, 7′)

Bajo Naranja (Michael Taylor Jackson, Argentina, 2023, 85′)

Devora (Iván Rojas, Andrés Borghi, Argentina, 2024, 7′)

En el mismísimo momento (Rita Pauls, Federico Luis Tachella, Argentina, 2023, 12′)

¡Homofobia! (Goyo Anchou, Argentina, 2024, 71′)

Irondy (Noemí Fleitas Prieto, Argentina, 2024, 14′)

Henry Fonda for President (Alexander Horwath, Austria, 2024, 185′)

Boi de conchas (Daniel Barosa, Brasil, 2024, 15′)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita (Catapreta, Brasil, 2023, 20′)

Retratos de um certo Oriente (Marcelo Gomes, Brasil, 2024, 92′)

Teen Girl Fantasy (Marisa Hoicka, Canadá, 2004, 10′)

Otra piel (Patricia Correa, Chile, 2024, 70′)

My Heart Is Going to Explode! (Jung Inhyuk, Corea del Sur, 2023, 19′)

La mujer salvaje (Alán González, Cuba, 2023, 93′)

Mamántula (Ion de Sosa, España, 2023, 48′)

Segundo premio (Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez, España, 2024, 109′)

Lousy Carter (Bob Byington, Estados Unidos, 2023, 78′)

Why Dig When You Can Pluck (Cambria Matlow, Estados Unidos, 2024, 51′)

Highway of a Broken Heart (Nikos Kyritsis, Grecia, 2023, 11′)

That They May Face the Rising Sun (Pat Collins, Irlanda, 2023, 111′)

Lunch Woman (Tokio Oohara, Gertjan Zuilhof, Japón, 2024, 5′)

Un actor malo (Jorge Cuchi, México, 2024, 125′)

Wander to Wonder (Nina Gantz, Países Bajos, 2023, 14′)

On Plains of Larger River & Woodlands (Miguel de Jesus, Portugal, 2024, 13′)

Get Well Soon (Ian Pons Jewell, Reino Unido, 2024, 17′)

Violet Country (Mikhail Gorobchuk, Rusia, 2023, 17′)

My Swiss Army (Luka Popadić, Suiza, 2024, 78′)

NOCHES ESPECIALES

1975: La vuelta (Guido Mignogna, Lucas Spósito, Argentina, 2024, 70′)

El agrónomo (Martín Turnes, Argentina, 2024, 72′)

La estrella que perdí (Luz Orlando Brennan, Argentina, 2024, 99′)

La Habana de Fito (Juan Pin Vilar, Cuba, 2023, 62′)

Las leguas (Diego Fió, Argentina, 2024, 82′)

Martín García (Aníbal Ezequiel Garisto, Argentina, 2024, 83′)

Sola en el paraíso (Justina Bustos, Victoria Comune, Argentina, 2024, 72′)

BAFICITO

Avel (Daniel Marín, Argentina, 2024, 8′)

El cuento de mi vida (Graciela García Romero, Argentina, 2024, 9′)

El tiempo de la tierra, historias originarias (Bea R. Blankenhorst, Argentina, 2024, 11′)

Fox & Hare Save the Forest (Mascha Halberstad, Países Bajos, 2024, 71′)

Le Grand Saut (Martina Doll, Anaïs Dos, Coline Reverbel, Kenzo Talma, Edgard Vernier, Lisa Vlaine, Francia, 2023, 8′)

Linda veut du poulet! (Chiara Malta, Sebastien Laudenbach, Francia, 2023, 76′)

Nina et le secret du hérisson (Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, Francia, 2023, 78′)

Otra piel (Nicolás Ivaldi, Argentina, 2024, 15′)

Snot and Splash (Teemu Nikki, Finlandia, 2023, 88′)

The Girl with the Red Beret (Janet Perlman, Canadá, 2023, 5′)

GIACOMO ABBRUZZESE

Fireworks (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2011, 21′)

Stella Maris (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2014, 26′)

Fame (Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano, Italia, 2017, 59′)

I santi (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2021, 30′)

Disco Boy (Giacomo Abbruzzese, Italia, 2023, 92′)

RODRIGO AREIAS

Estrada de palha (Rodrigo Areias, Portugal, 2012, 95′)

1960 (Rodrigo Areias, Portugal, 2012, 66′)

Ornamento e crime (Rodrigo Areias, Portugal, 2015, 90′)

Vencidos da vida (Rodrigo Areias, Portugal, 2018, 66′)

O pior homem de Londres (Rodrigo Areias, Portugal, 2024, 130′)

A pedra sonha dar flor (Rodrigo Areias, Portugal, 2024, 101′)

RETROSPECTIVAS DEL PRESENTE: GONZALO GARCÍA-PELAYO

Bruna (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 75′)

Ritmo 2 x 3 (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 70′)

Dos hermanas: Pilar (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 76′)

Dos hermanas: Paula (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 68′)

Eloísa y las niñas toman un helado (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 73′)

Salón de uñas (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 75′)

Cuatro hombres (Gonzalo García-Pelayo, Argentina, 2024, 76′)

RETROSPECTIVAS DEL PRESENTE: CRISTIÁN SÁNCHEZ

Voy y vuelvo (Cristián Sánchez, Chile, 2023, 75′)

Con los pies en la tierra (Cristián Sánchez, Chile, 2024, 67′)

ARTES Y OFICIOS

Bajo el sol del rocanrol – El universo creativo de Jorge Pistocchi (Mónica Simoncini, Omar Neri, Argentina, 2024, 110′)

Beibi siter (Carla Pezé Di Carlo, Argentina, 2024, 9′)

El romántico (Belina Zavadisca, Argentina, 2024, 61′)

El todo y las partes (Priscila de Tegeria, Argentina, 2024, 15′)

La Cumbre (Leandro Naranjo, Santiago Zapata, Argentina, 2024, 44′)

Los espejos de la naturaleza (Gabriel Zaragoza, Argentina, 2024, 76′)

Marilú – Encontre avec une femme remarquable (Sandrine Dumas, Francia, 2024, 86′)

¿Me amas, John? (Germán Campos, Argentina, 2024, 40′)

Sleeping with a Tiger (Anja Salomonowitz, Austria, 2024, 107′)

Stand up a lo argentino (Dalia Gutmann, Argentina, 2024, 79′)

Un hombre que escribe (Liliana Paolinelli, Argentina, 2024, 62′)

Un tal Mario (Mariana Mactas, Argentina, 2024, 65′)

Uncropped (D. W. Young, Estados Unidos, 2023, 111′)

Vinci / Cuerpo a cuerpo (Franca Gabriela González, Argentina, 2024, 79′)

CINE SOBRE CINE

Godard par Godard (Florence Platarets, Francia, 2023, 61′)

Ken Jacobs – From Orchard Street to the Museum of Modern Art (Fred Riedel, Estados Unidos, 2023, 98′)

La Generación del 60. La amistad que no se conocía (María Adela González, Argentina, 2024, 90′)

Leyenda feroz (Denise Urfeig, Mariano Frigerio, Argentina, 2024, 75′)

Luz mala (Carmen Lanzi Giannoni, Martina Ocampo, Argentina, 2024, 8′)

Mentre parlabamo del fiume (Carla Vestroni, Italia, 2024, 52′)

Nezumikozo Jirokichi (Rintarô, Japón, 2023, 24′)

Ospina Cali Colombia (Jorge de Carvalho, Portugal, 2023, 80′)

Pandora’s Legacy (Angela Christlieb, Austria, 2024, 87′)

COMEDIAS

Codón es un máquina (Norberto Ramos del Val, España, 2023, 98′)

Duck Roast (Jelica Jerinić, Finlandia, 2024, 12′)

Every Tom, Dick & Urpo (Karoliina Gröndahl, Finlandia, 2023, 15′)

Historia y Geografía (Bernardo Quesney, Chile, 2023, 93′)

La danza del impacto (Camila Toker, Argentina, 2024, 63′)

La gauchada (Juan Follonier, Gastón Calivari, Argentina, 2023, 11′)

Licencia psiquiátrica (Violeta Montoya, Argentina, 2024, 7′)

Mal trago (Santino Taratuto, Argentina, 2024, 18′)

Misión Peluche (Joaquín Romero, Argentina, 2024, 13′)

Procedimiento experimental de resultado incierto (Roberto Porta, Argentina, 2024, 14′)

Ressources humaines (Trinidad Plass Caussade, Titouan Tillier, Isaac Wenzek, Francia, 2023, 4′)

Sentimientos verdaderos (Lucrecia Oviedo, Argentina, 2024, 9′)

Un sistema de vuelos espaciales (Julián Pérez Cantón, Argentina, 2024, 30′)

FAMILIAS

07358 (Federico Schmukler, Argentina, 2024, 32′)

1977 (Delfina Freire, Candela López, Andrea Moreno, Shomara Medina, Argentina, 2024, 3′)

Été 96 (Mathilde Bédouet, Francia, 2023, 12′)

Los pequeños amores (Celia Rico Clavellino, España, 2024, 90′)

Mavita llena eres de gracia (Candela Vetrano, Argentina, 2024, 70′)

Ropa vieja (Félix Grether, Argentina, 2024, 9′)

Un deseo, otra pregunta y una medalla (Anahí Sinatra, Argentina, 2024, 13′)

Viaje a Ucacha (Lucía Belén Rovasio Aguirre, Argentina, 2024, 11′)

HACERSE GRANDE

Canción de cumbre (Federica Cafferata, Argentina, 2024, 15′)

Chat mort (Annie-Claude Caron, Danick Audet, Canadá, 2023, 13′)

Heavies tendres (Juanjo Sáez, Joan Tomàs, Carlos Pérez-Reche, España, 2023, 80′)

Holiday (Edoardo Gabbriellini, Italia, 2023, 102′)

Lost Country (Vladimir Perišić, Serbia, 2023, 105′)

Madden (Malin Ingrid Johansson, Suecia, 2023, 13′)

Nina & Emma (Mercedes Cosco, Uruguay, 2023, 87′)

The Girl Who Lived in the Loo (Subarna Dash, India, 2024, 12′)

LUGARES

Carta a una señorita en París (Nicolás Prividera, Argentina, 2024, 35′)

Crossing (Levan Akin, Suecia, 2024, 106′)

De ningún lado del todo (Oliverio Sisso, Argentina, 2024, 17′)

Era Perú House (Marcos Martínez, Argentina, 2024, 26′)

Más cables que personas (Camila Dron, Argentina, 2024, 2′)

The Basement (Roman Blazhan, Francia, 2024, 78′)

MÚSICA

Cenizas y diamantes, la película de Don Cornelio y La Zona (Ricky Piterbarg, Argentina, 2024, 89′)

Desinteligencia artificial (Gastón Olmos, Argentina, 2024, 65′)

Diario de sesiones serranas (Lumiton Usina, Argentina, 2024, 73′)

El Titán (Alexánder Giraldo, Colombia, 2024, 107′)

La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric (César Martínez Herrada, España, 2023, 96′)

Luiz Melodia – No coração do Brasil (Alessandra Dorgan, Brasil, 2024, 75′)

Mogwai: If the Stars Had a Sound (Antony Crook, Reino Unido, 2024, 90′)

Moto qué?!!… MOTOCHORROS (Luis Hitoshi Díaz, Argentina, 2024, 37′)

San Pugliese (Maximiliano Acosta, Santiago Nacif, Lola Winer, Argentina, 2024, 74′)

Señor Jazz, la película de Carlos Inzillo (Federico Sotelo, Javier Hornos, Argentina, 2024, 82′)

Sobrevive la música (Luis Bogado, Paraguay, 2024, 123′)

NOCTURNA

Crecer es matar a tu madre (Nika Ardito, Argentina, 2024, 20′)

El día es largo y oscuro (Julio Hernández Cordón, México, 2024, 77′)

La Morsure (Romain de Saint-Blanquat, Francia, 2023, 90′)

Le Vourdalak (Adrien Beau, Francia, 2023, 91′)

Matta & Matto (Bianca Caderas, Kerstin Zemp, Suiza, 2023, 10′)

On the Go (Julia de Castro, María Royo, España, 2023, 72′)

Realm of Satan (Scott Cummings, Estados Unidos, 2024, 80′)

Steppenwolf (Adilkhan Yerzhanov, Kazajistán, 2024, 102′)

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Ariane Louis-Seize, Canadá, 2023, 91′)

Walid (Areel Abu Bakar, Malasia, 2023, 110′)

ÓPERAS PRIMAS

Calladita (Miguel Faus, España, 2023, 92′)

Compartespacios (Carmen Rojas Gamarra, Perú, 2023, 74′)

Corazón embalsamado (Julieta Seco, Argentina, 2024, 68′)

El infierno de los vivos (Alberto Gieco, Argentina, 2024, 90′)

El sueño de la sultana (Isabel Herguera, España, 2023, 87′)

El verano más largo del mundo (Alejandra Lipoma, Romina Vlachoff, Argentina, 2024, 79′)

Flores del cemento (Luismi Pantiga, España, 2023, 165′)

Guerrero sin batalla (Rafael Ferro, Argentina, 2024, 52′)

La herida (Diego Gottheil, Argentina, 2024, 116′)

La última de febrero (Tomás Antonio D’Antonio, Mercedes D’Antonio, Argentina, 2024, 78′)

La vieja y tonta leyenda de un padre muerto (Valentina Carballo, Argentina, 2024, 85′)

Las chicas están bien (Itsaso Arana, España, 2023, 85′)

Los calvos (Elías Gismondi, Marcos Mossello, Argentina, 2024, 79′)

Neirud (Fernanda Faya, Brasil, 2023, 72′)

Tiempo de pagar (Felipe Wein, Argentina, 2024, 63′)

Una vida karateca (Fernando Mántaras, Argentina, 2024, 73′)

PASIONES

Gigantografías (Facundo Nicolás Casale, Argentina, 2024, 9′)

Gombrowicz o La inmadurez (Nicolás Valentini, Argentina, 2024, 76′)

Italpark (Juan Carlos Domínguez, Argentina, 2024, 82′)

Yo filmé a Osvaldo Bayer (Fabio Zurita, Argentina, 2024, 75′)

RESCATES

Adiós Sui Generis (Bebe Kamin, Argentina, 1976, 72′)

Después de hora (Martin Scorsese, Estados Unidos, 1985, 97′)

El árbol de los deseos (Tengiz Abuladze, Georgia, 1977, 107′)

Enredos de oficina (Mike Judge, Estados Unidos, 1999, 99′)

L’Amour fou (Jacques Rivette, Francia, 1968, 252′)

La Atlántida (Georg Wilhelm Pabst, Francia, 1932, 89′)

La caja de Pandora (Georg Wilhelm Pabst, Alemania, 1929, 141′)

La captura del Pelham 1-2-3 (Joseph Sargent, Estados Unidos, 1974, 104′)

Las vidas posibles (Sandra Gugliotta, Argentina, 2007, 76′)

París, Texas (Wim Wenders, Alemania, 1984, 145′)

Tan de repente (Diego Lerman, Argentina, 2003, 94′)

RETRATOS

Botas rosas (Tomás De Leone, Argentina, 2024, 67′)

Búho (Hernán Aragunde, Sebastián Sarmiento, Argentina, 2024, 16′)

El canon (Martín Seeger, Chile, 2024, 19′)

Et reflexum (Fernando Pacheco, Argentina, 2024, 65′)

Modern Goose (Karsten Wall, Canadá, 2023, 22′)

Nun or Never (Heta Jäälinoja, Finlandia, 2023, 11′)

Science Fiction (Francisco Forbes, Ferran Romeu, España, 2024, 92′)

Yena (Ana Estrabou, Argentina, 2024, 5′)

ROMANCES

Adrianne & the Castle (Shannon Walsh, Canadá, 2024, 86′)

Bicho feo (Roberto Porta, Argentina, 2024, 14′)

Doll Woman (Tokio Oohara, Japón, 2023, 20′)

No tengo hambre (Luján Klappenbach, Argentina, 2024, 15′)

Reír, cantar, tal vez llorar (Marc Ferrer, España, 2024, 76′)

See You ‘Round the Block (Daniel Gat, Israel, 2024, 15′)

HOMENAJES

Maldita Eva (Pablo Spatola, Argentina, 2024, 97′)

Entremés (Eva Landeck, Argentina, 1966, 7′)

Horas extras (Eva Landeck, Argentina, 1967, 17′)

El empleo (Eva Landeck, Argentina, 1970, 25′)

Jorge Polaco (María Onis, Argentina, 2024, 105′)

En el nombre del hijo (Jorge Polaco, Argentina, 1987, 90′)

La dama regresa (Jorge Polaco, Argentina, 1996, 95′)

TRAYECTORIAS

A Traveler’s Needs (Hong Sangsoo, Corea del Sur, 2024, 90′)

Ánimu (Miguel Kohan, Argentina, 2024, 61′)

Blaga’s Lessons (Stephan Komandarev, Bulgaria, 2023, 114′)

Comandante (Edoardo De Angelis, Italia, 2023, 120′)

Comme le feu (Philippe Lesage, Canadá, 2024, 155′)

Cosmic Miniatures (Alexander Kluge, Alemania, 2024, 94′)

Después de Un buen día (Néstor Frenkel, Argentina, 2024, 85′)

Diamantes y caracoles (El experimento) (Paola Michaels, Colombia, 2024, 7′)

Estranho camino (Guto Parente, Brasil, 2023, 83′)

Favoriten (Ruth Beckermann, Austria, 2024, 118′)

L’Empire (Bruno Dumont, Francia, 2024, 110′)

Le Procès Goldman (Cédric Kahn, Francia, 2023, 116′)

Leme do destino (Julio Bressane, Brasil, 2023, 73′)

Les Gens d’à côté (André Téchiné, Francia, 2024, 85′)

MMXX (Cristi Puiu, Rumania, 2023, 160′)

Pueblos andinos, 1984 / Andean Pueblos, 1984: Madre Tierra. Allpa Mama I (Mónica Vásquez, Ecuador, 1984, 22′) / Sin título (Making of) (Sergio Levin, Argentina, 1984/2024, 8′) / Los chané (Sergio Levin, Argentina, 1984/2024, 22′)

Requiem (Jonas Mekas, Estados Unidos, 2019, 82′)

Semillas que caen lejos de sus raíces (Tomás Lipgot, Argentina, 2024, 65′)

Soundtrack to a Coup d’Etat (Johan Grimonprez, Bélgica, 2024, 150′)

The Visitor (Bruce LaBruce, Reino Unido, 2024, 101′)

Un prince (Pierre Creton, Francia, 2023, 82′)

Museo del Cine

Contornos de la memoria del cine nacional 1: Pioneros (95′)

Contornos de la memoria del cine nacional 2: Experimentaciones fílmicas (60′)

Cineclub Infantil – Programa 1 (75′)

Cineclub Infantil – Programa 2 (80′)

El banquete telemático – Selección 1999 (124′)

Los inconstantes (Rodolfo Kuhn, Argentina, 1963, 77′)

Pinamar (Rodolfo Kuhn, Argentina, 1956, 11′)