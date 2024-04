Autopsia confirmó que el policía retirado murió desangrado tras ser atacado por pitbulls en Misiones: “Estos animales son homicidas”

La autopsia realizada al cuerpo de Hipólito de Jesús Duarte, suboficial mayor retirado de la Policía de Misiones, quien perdió la vida a los 64 años luego de ser atacado por dos perros pitbull, ha confirmado que la causa de su muerte fue la pérdida de sangre debido a las graves heridas sufridas en el incidente.

Duarte, quien dejó atrás a una esposa, cinco hijos y dos nietos, fue asesinado brutalmente por los canes mientras realizaba una de sus caminatas habituales. Su hijo, Yony Duarte, ha expresado indignación ante el hecho, destacando que previamente se habían reportado varios incidentes relacionados con la agresividad de los perros, sin que el propietario tomara medidas al respecto.

“Habían quejas de que el dueño dejaba a los perros sueltos por ahí”, mencionó. “Mi papá estaba bien de salud y con su familia, se fue a una de sus caminatas recomendadas por el médico y no volvió. Ni siquiera pudo tener una apropiada sepultura, no lo pudimos despedir como corresponde. Nos hubiese gustado mucho que se haya ido por algún infarto, pero no de esta manera trágica”.

El trágico incidente ocurrió en el barrio 5 Bocas, donde Duarte fue atacado mortalmente por los dos perros pitbull. Los agentes que acudieron al lugar también fueron agredidos por los animales. Uno de los perros tuvo que ser sacrificado para detener el ataque, mientras que el segundo logró escapar.

“No vamos a poder ver el cuerpo porque está muy lastimado, quiero que se haga justicia, que no vuelva a pasar esto con otras personas. Este hombre está libre y no va a haber ninguna condena, pero si espero que haya una condena social. Estos animales son homicidas, no es la primera vez que se reportan estos comportamientos de estos perros”, cerró Yony en un video difundido en redes sociales.

El propietario de los canes, identificado como Ángel C., de 30 años, ha sido localizado y notificado de la causa por Homicidio Culposo, aunque permanece en libertad supeditada. Las autoridades continúan investigando el caso mientras se espera que se haga justicia por la trágica pérdida de Hipólito Duarte.