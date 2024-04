Nuevas 7 Maravillas: el empleo turístico en México ascendió a casi 5 millones de personas al finalizar el 2023

El Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, dijo que la población ocupada en el sector turístico de México (donde hay una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo) ascendió a 4 millones 801 mil personas empleadas en el cuarto trimestre de 2023.

El Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, dijo que la población ocupada en el sector turístico en México ascendió a 4 millones 801 mil personas empleadas en el cuarto trimestre de 2023. Cabe destacar que uno de los lugares que más turistas atrae en México es Chichén Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos de la cultura maya, que desde el 2007 forma parte de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

El turismo se afianza en México como un pilar de la economía, generando miles de nuevos puestos de trabajo formales. El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que en el periodo octubre-diciembre de 2023, el empleo turístico representó el 9% del empleo nacional.

Destacó que la recuperación en el empleo turístico se mantiene al mostrar, en el cuarto trimestre de 2023, un crecimiento de 0.8% en su comparación trimestral, lo que equivale a 36 mil 592 personas empleadas más, comparadas con las 4 millones 764 mil personas empleadas en el trimestre previo.

Torruco Marqués señaló que en su comparativo anual, se observó un incremento de 196 mil 855 personas empleadas más en el sector productor de bienes y servicios turísticos, lo que representa un crecimiento de 4.3% más respecto al cuarto trimestre de 2022.

Subrayó que el empleo turístico en el periodo octubre-diciembre de 2023 superó en 7%, a la cifra histórica registrada del personal ocupado en el sector turístico al primer trimestre de 2020, previo a la pandemia.

El titular de Sectur resaltó el crecimiento del empleo en el sector turístico de México, resultado de la belleza natural, histórica y cultural, del desarrollo de nuevos productos turísticos, el fortalecimiento de la infraestructura, así como la inversión en el sector, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

A su vez, ello contribuye a detonar el derrame económico en beneficio de la población local, en el cumplimiento de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social.

Mexico: tourism employment amounted to almost 5 million people at the end of 2023

The Secretary of Tourism Miguel Torruco Marqués said that the population employed in the tourism sector in Mexico amounted to 4 million 801 thousand people employed in the fourth quarter of 2023. It should be noted that one of the places that attracts the most tourists in Mexico is Chichén Itza , one of the main archaeological sites of the Mayan culture, which since 2007 has been part of the New 7 Wonders of the World.

Tourism is established in Mexico as a pillar of the economy, generating thousands of new formal jobs. The head of the Ministry of Tourism (Sectur) indicated that in the period October-December 2023, tourism employment represented 9% of national employment.

He highlighted that the recovery in tourism employment continues by showing, in the fourth quarter of 2023, a growth of 0.8% in its quarterly comparison, which is equivalent to 36,592 more people employed, compared to the 4 million 764 thousand people employed. in the previous quarter.

Torruco Marqués pointed out that in its annual comparison, an increase of 196,855 more people employed in the sector producing tourism goods and services was observed, which represents a growth of 4.3% more compared to the fourth quarter of 2022.

He stressed that tourism employment in the period October-December 2023 exceeded by 7% the historical figure recorded for personnel employed in the tourism sector in the first quarter of 2020, prior to the pandemic.

The head of Sectur highlighted the growth of employment in Mexico’s tourism sector, a result of the natural, historical and cultural beauty, the development of new tourism products, the strengthening of infrastructure, as well as investment in the sector, in coordination with the three levels of government and private initiative.

In turn, this contributes to triggering the economic spillover for the benefit of the local population, in compliance with the instruction of President Andrés Manuel López Obrador, to make tourism a tool of social reconciliation.