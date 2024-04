Posadas | La Municipalidad aclaró que las nuevas líneas de colectivos que reemplazarán a las que eran de Bencivenga no entrarán a Transferencias

El panorama del transporte público en Posadas continúa en un proceso de cambios, marcados por la transición hacia un nuevo servicio que será prestado por la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria. Aunque la fecha de inicio de este nuevo servicio aún no se conoce, sí se confirmó que por el momento no ingresarían a las trasferencias capitalinas.

Según señaló Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas, el inicio de circulación de las nuevas líneas se encuentra en suspenso debido al proceso de traspaso de personal en curso. Este traspaso implica que la nueva empresa absorberá a todo el personal de las anteriores licitaciones de Bencivenga y Don Casimiro.

Asimismo, a pesar de que estarán dentro del Sistema Integrado de Transporte Urbano Metropolitano (SITUM) de Posadas, el funcionario señaló que las nuevas líneas no ingresarían a las Transferencias de Quaranta y UNaM. Ante esto, las líneas no modificarán los recorridos ya establecidos.

Por otro lado, Jardín explicó que las líneas convencionales que anteriormente prestaban servicio en Posadas representaban un total de seis líneas y 18 ramales. Con la nueva licitación, las líneas integradoras que operará Transporte San José S.A. contarán con un total de 22 ramales, incluyendo nuevos destinos como Las Heras, Bustamante y San Martín.

El cambio de empresa prestaría e incorporación de nuevos ramales implica la incorporación de nuevas unidades de 28 a 32 asientos.

Mismo recorrido con nueva numeración

La licitación de estas líneas fue establecida por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 1284 del año 2023, enmarcada en la Ordenanza XVI – N° 20 que dispone la licitación de líneas integradas en el proceso. La empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria obtuvo una puntuación destacada en la evaluación de los factores de incidencia, lo que le permitió obtener la concesión.

Estas líneas, numeradas como 300 (ex convencional 11), 304 (ex convencional 26), 307 (ex convencional 14), 308 (ex convencional 16), 309 (ex convencional 23) y 310 (ex convencional 28), representan un paso importante en la reorganización del transporte público en la ciudad.