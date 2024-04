Dengue: para el Gobierno nacional, el ministro Mario Russo desempeña “de manera exquisita” su labor

El ministro de Salud Mario Russo fue destacado por el vocero oficial de la presidencia, Manuel Adorni.

En medio de las críticas por el aumento de casos de dengue en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en todo el país, el Gobierno destacó la labor del ministro de Salud, Mario Russo, y aseguró que se desempeña de manera «exquisita» al frente de la cartera.

Las declaraciones fueron realizadas por el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa fue consultado por el accionar del Ministerio de Salud ante el incremento de casos: “Russo cuenta con nuestro total apoyo porque consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como Ministro de Salud”.

La epidemia ya lleva 180.000 casos y 29 muertos desde el inicio del año, con un aumento pronunciado de contagios en las últimas semanas. «El Presidente no trabaja con gente que no es de su confianza y que no tiene su total apoyo», señaló Adorni.

Dengue: Salud cuestiona la eficacia de la vacuna

En el mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Ministerio de Salud también cuestionó la eficacia de la vacuna y afirmaron que aún están en “espera de mayores evidencias científicas”.

“La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote tal como lo ha expresado la OPS”, ratificaron. Además, destacaron que todavía está siendo sometida a estudios en pos de “determinar su efectividad”.

Epidemia de dengue: el ministro de Salud sostuvo que «la vacuna no es de utilidad» para mitigar el brote

El Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Russo denunció presiones de los laboratorios que supuestamente buscan lanzar una campaña masiva y gratuita de vacunación contra el dengue y aseguró que la vacuna todavía «no está validada» para aplicar a la población.

En la misma línea, el propio Russo sostuvo que «la vacuna no es de utilidad, no es efectiva para mitigar un brote».

«La mirada que tenemos nosotros, como órgano rector que define calendarios de inmunización, es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ANMAT ha superado la fase 3, se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años», remarcó el funcionario, en una de sus primeras apariciones públicas, durante una entrevista radial.

FUENTE: Ámbito.