Turismo | Intenso movimiento en el último día del feriado XXL en la Terminal de Posadas

La Terminal de Ómnibus de Posadas tuvo un marcado movimiento ya que miles de viajeros emprenden sus trayectos de retorno tras disfrutar del fin de semana XXL. Muchos turistas pasan por Posadas para retornar hacia sus hogares y algunos estudiantes regresan desde sus casas hacia sus facultades.

Con la ocupación hotelera alcanzando un 95% en toda la provincia de Misiones durante este período prolongado, no es de sorprender que la terminal estuviera llena de personas que regresaban a sus hogares tras aprovechar estos días de descanso.

Tal vez te interese leer: Boom turístico en Misiones | La ocupación hotelera alcanzó el 95% en la provincia durante el fin de semana XXL

Los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo de la provincia este martes revelaron cifras impresionantes. Puerto Iguazú lideró la lista con una ocupación del 97%, seguido de cerca por El Soberbio con un 90%, mientras que ciudades como Oberá y Posadas mantuvieron sólidos niveles de ocupación del 85%. Por su parte, San Ignacio y Eldorado registraron un 81% y un 80%, respectivamente, demostrando así el atractivo turístico que posee toda la región.

A medida que los pasajeros se apresuraban a abordar los colectivos en la terminal de Posadas, dejaron en la tierra colorada un aire de descanso del disfrute de estos días libres en la provincia.

“Estoy yendo para Apóstoles, estudio allá; fueron lindos días de descanso acá”, dijo un joven estudiante posadeño. “Hay bastante movimiento, porque vino mucha gente de afuera y hay bastantes colectivos, así que no es problema eso”, añadió el joven.

Por otro lado, otra viajante local señaló que el lunes no pudo conseguir pasaje hacia Buenos Aires por el número de viajeros. “Ayer era imposible, no se conseguía pasaje, era mi intención viajar, pero no pude”, explicó.