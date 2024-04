Brasil: Foz do Iguaçu es la segunda puerta de entrada de turistas extranjeros en el país

Turistas de todas partes del mundo llegan para visitar las Cataratas del Iguazú, una de las 7 Maravillas de la Naturaleza- ubicadas en la frontera de Argentina (Iguazú), y Brasil (Foz do Iguaçu). Por tal motivo, en Brasil, la ciudad de Foz es la segunda puerta de entrada de turistas extranjeros, y la primera puerta para los que llegan de Asia y Oriente.

El Secretario de Turismo de Foz, Andre Alliana, aseguró que la ciudad de Foz do Iguaçu (que alberga a las Cataratas del Iguazú- una de las 7 Maravillas de la Naturaleza), es la segunda puerta de entrada de turistas extranjeros en el país.

«Cuando hablamos de naturaleza sobre todo, lo que tiene de más estupendo Brasil, es el Parque Nacional Iguazú, tanto que nosotros somos la segunda puerta de entrada de Brasil, de turistas europeos, de americanos y otros. Y cuando hablamos de Oriente, de China, Chile, Oceanía, Japón, somos la primera puerta de entrada de este público» afirmó Alliana.

Y agregó «esta gente viene para Brasil con el objetivo de venir primero a Iguazú cuando viene del Oriente por ejemplo, no buscan tanta playa, buscan naturaleza. Entonces, dependiendo del lugar del mundo del que los turistas vienen a Brasil, nosotros en Foz do Iguaçu, somos la segunda puerta de entrada o somos la primera, conforme a la región del mundo del que vienen».

En este marco, el titular de la cartera turística de Foz do Iguaçu también dijo que las Cataratas del Iguazú son sin dudas, uno de los atractivos más visitados en Brasil, «es el tercer parque más visitado de todo el Brasil. Pero los otros no tienen tanta naturaleza, por ejemplo en Río de Janeiro, está el Parque Nacional donde está el Cristo Redentor (una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo), pero tiene otro formato, de zona urbanizada. Entonces es muy lindo también, pero otro formato» indicó.

Crecimiento e inversiones

En cuanto a inversiones, el Secretario de Turismo de Foz, Andre Alliana, adelantó que el nuevo concesionario del área Cataratas en Foz, prevé invertir 600 millones de reales (casi 121 millones de dólares). El objetivo de esta inversión, es trabajar a lo largo de los próximos diez años para que se triplique el número de visitantes en Cataratas del Iguazú.

Para ello prevén construir nuevos espacios de visitación, nuevos atractivos y más y mejores pasarelas, «porque a las pasarelas que tenemos hoy les falta accesibilidad, por ejemplo una persona que no puede caminar o tiene dificultades de movilidad, no puede realizar el paseo. Entonces se van a hacer nuevas pasarelas, nuevos espacios de visitaciones, también nuevas opciones de senderismo y aventura. Y se habla inclusive de un teleférico adentro del Parque Nacional. Hay muchas cosas novedosas que se están planteando desde esta nueva empresa de concesión» detalló Alliana.

Para los hoteles y el sector gastronómico de Foz también fue positivo que las Cataratas del Iguazú sean una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, en ese sentido, el funcionario de turismo comentó que en un relevamiento que hicieron hace tiempo, Foz do Iguaçu contaba con 35 mil plazas hoteleras, «eso sin contar campings y otros, estamos haciendo un nuevo relevamiento, porque el sector hotelero creció muchísimo en los últimos años» indicó.

Y añadió que anteriormente tenían un promedio de pernocte de 2,5 y actualmente este promedio se encuentra en casi 4. Pero desde el sector trabajan para ampliarlo a 7 días de permanencia de los turistas en el destino. «Porque todos ganan si se aumenta la permanencia de un turista, si se queda más días, el hotel gana porque el turista se queda más noches y los restaurantes ganan porque los turistas almuerzan y cenan» expresó.

Con respecto a este tema, recordó que «el año pasado hicimos una gran campaña, por citar un ejemplo nomás. Tuvimos una campaña muy grande en el nordeste brasilero que incentivaba al público que vivía en esta zona para venir a Cataratas por 7 días. Y entonces el nombre de la campaña era: venga a pasar 7 días en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo».

Las visitas

En cuanto al porcentaje de crecimiento de visitas que ha tenido Cataratas del Iguazú en Foz desde el 2011, el Secretario de Turismo de Foz, sostuvo que el incremento en las visitas venía sostenido y muy bien, pero tuvo una baja importante por la pandemia, entonces el promedio de crecimiento quedó en 5% interanual.

«El año anterior a la pandemia batimos nuestro récord histórico, llegamos a 2 millones, 20 mil turistas en el Parque Nacional Iguazú, y en la ciudad hubo como 6 millones y ahora en el 2023 que estamos en este proceso de recuperación, y venimos muy bien, porque cerramos el año con la visita de 1.833.000 turistas en las Cataratas del Iguazú» expresó.

Además destacó que la ocupación hotelera anual promedio es de alrededor del 65%. «Nosotros no tenemos mucho temporada baja, tenemos dos períodos de ferias escolares con una ocupación mayor. Pero más allá de eso, está más o menos bien distribuido durante todo el año, no es una playa que en el invierno no hay nadie, acá todo el año viene gente gracias a Dios» destacó.

Por otra parte, Andre Alliana reflexionó sobre las Cataratas del Iguazú como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo y dijo que cuando surge alguna amenaza ambiental o de otra índole hacia el destino, enseguida les recuerdan que «este lugar es una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, este lugar debe ser cuidado y preservado».

Y resaltó además que las Cataratas son muy importantes para la economía de la ciudad. Porque la ciudad de Foz doIguaçu y su entorno, viven del turismo «esto no es una zona industrial, es una zona natural y todos viven del turismo que se genera a partir de las Cataratas, y cuando va bien, crecemos todos juntos».

Para finalizar adelantó que el próximo 11 de noviembre, día en que se celebra un nuevo aniversario de las Cataratas del Iguazú como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, prevén realizar un «Cataratas Day» con un gran show musical, apuntando a la sostenibilidad. «Queremos celebrar y al mismo tiempo hacer una gran campaña de concientización ambiental, porque desde las Cataratas queremos enviar exactamente este mensaje de que la naturaleza es muy linda y maravillosa, y necesita ser siempre preservada para todo el mundo y para las próximas generaciones» concluyó.