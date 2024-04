Actividades al aire libre marcaron nueva forma de homenaje a veteranos de Malvinas en Alem

Respeto irrestricto y empatía que amalgamaron un homenaje sentido de la comunidad a sus veteranos de Malvinas. Durante dos días los mismos fueron quienes a través de diversas actividades mostraron la historia contada por sus protagonistas siguiendo como meta que la memoria, de los que perdieron su vida en la guerra como quienes hoy están, nunca esté sometida al desconocimiento de todos.

Todo comenzó el lunes 1 de abril cuando a las 20 horas se ofició una misa en la iglesia Santa Teresita de la ciudad que fue la antesala para que una hora después se inicie desde allí una procesión hacia la plazoleta Libertador San Martín donde esperaba ya armado un escenario al aire libre y se ponía en marcha una singular muestra de artículos y recuerdos de los ex combatientes entre los que se podían apreciar utensilios, artículos periodísticos de la época, medallas y todo acompañado por el invaluable valor agregado de ser explicado y contada cada historia por sus protagonistas.

Durante tres horas y con el acompañamiento de músicos locales y proyecciones de audiovisuales fueron los veteranos quienes compartía cada uno su vivencia de haber estado en 1982, siendo muy jóvenes como parte del grupo de soldados que combatió en las Islas Malvinas.

En la oportunidad el intendente local, Matías Sebely, agradeció a cada uno de los ex combatientes y sus familias por el compromiso constante “con nuestra comunidad no solo en contar su historia sino en no escatimar tiempo en ir a cada escuela y a cada charla para que las generaciones que vienen detrás nuestro nunca olviden que las Malvinas son y serán argentinas”, declaraba a los medios el jefe comunal.

La noche del viernes no podía terminar con mas emoción cuando a las 00 horas del 2 de abril sonaban y se entonaban por todos el himno nacional y la Marcha de Malvinas.

Reconocimiento y memoria a los caídos

El 2 de abril tuvo su impronta siguiendo la temática de construir una nueva forma de vivir las fechas conmemorativas y fue la plazoleta donde se erige el monumento al soldado caído sobre el boulevard de la Av. Libertador el epicentro para que desde las 7:45 se comenzaran a congregar vecinos, veteranos, autoridades y delegaciones escolares para que a las 8 horas se izara el pabellón argentino y de la provincia.

Un trabajo articulado y presentado por los ex combatientes de la ciudad, acompañado por la coordinadora de Cultura Municipal, Griselda Sosa, presentó un esquema donde decenas de cruces fueron enclavadas alrededor del monumento en reconocimiento a cada uno de los 649 soldados caídos en la guerra.

La Unidad Regional VI de la policía de la mano del jefe de esta dependencia, Rafael Kubiszen, fueron los encargados de entregar reconocimientos a cada uno de los veteranos presentes y nuevamente la marcha de Malvinas fue el cierre de este momento.

Respecto a estas diversas actividades Sebely dijo que “la idea que tenemos es construir identidad y sobre todo que cada uno de nuestros vecinos de todas edades se sienta parte de los actos” y reflexionaba diciendo que “conociendo y sintiendo nuestra historia, aprender de ella y proyectarnos es la forma que pregonamos para crecer de verdad” remataba.