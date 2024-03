A 42 años de Malvinas: «Perdimos la batalla, pero no la guerra» afirmó el veterano Juan Solonyeszny

El martes será cumplirá un nuevo aniversario, el número 42 del comienzo del conflicto con Gran Bretaña, con el objetivo de recuperar efectivamente la soberanía de las islas Malvinas. En ese marco, Juan Solonyezny, veterano de guerra y actual asesor jurídico de la Federación Provincial de Veteranos, compartió sus vivencias en el teatro de operaciones, los desafíos que enfrentaron aquellos combatientes y el espíritu de camaradería que los mantuvo unidos en tiempos difíciles.

«En Malvinas me tocó me llevan a trabajar a la parte de enfermería, nuestra principal tarea era curar a los enfermos, pero también teníamos que defender la posición, hasta que caímos prisioneros”, dijo Juan.

La guerra, como describe Juan, fue un infierno para ambos bandos. «Por ahí se hablan de los pibes de Malvinas, los chicos, etc. No me molesta, simplemente me gusta aclarar porque cuando nosotros miramos del otro lado de la historia, miramos desde el lado de los ingleses, hay videos donde los ingleses dicen que para ellos también fue un infierno, combatir contra nosotros», comenta.

Hablando sobre los combates y la incertidumbre sobre si alguna de sus acciones resultó en la muerte del enemigo, Juan reflexiona sobre la naturaleza caótica de la guerra. «Todo el mundo tira hacia un lugar (donde está el enemigo), pero es casi imposible saber para el soldado si alguno de los disparos dieron en el objetivo”. Describió que un combate de 30 segundo, para el que está ahí parece mucho más tiempo.

Juan también destaca el heroísmo de aquellos que trabajaron en la enfermería, recordando cómo asistieron a compañeros heridos, con el riesgo de morir mientras lo hacían, a veces operando por horas a compañeros alcanzados por proyectiles y bombas enemigas.

Al hablar sobre el trato recibido como prisioneros de guerra, Juan elogió la profesionalidad de sus captores. «Los ingleses tenían en ese momento gente con mucha experiencia en combates. No había un encarnizamiento, una cuestión personal, simplemente se neutraliza el enemigo».

A medida que nos acercamos al aniversario, Juan subraya la importancia de recordar a los caídos y trabajar por el bienestar de los veteranos. «Nuestra batalla fue una batalla que perdimos efectivamente, pero que no hemos perdido la guerra», declara. «La guerra la vamos a perder el día que la Argentina se olvide».

En cuanto a los desafíos actuales que enfrentan los veteranos, Juan destaca la necesidad de brindar apoyo integral a aquellos que aún luchan con las secuelas del conflicto. «Estamos tratando de darle una impronta muy rápido, porque los tiempos ya vienen en receso», explica.

Con respecto al futuro de las Islas Malvinas, Juan enfatiza la importancia de una política de Estado coherente por parte de nuestro país y la necesidad de fortalecer las fuerzas armadas. «Estoy convencido de que se recuperarán a través de la diplomacia», afirma. «Pero nadie negocia si no tiene nada que perder», por eso considera que Argentina debería reequipar sus fuerzas armadas, para que sean respetadas.