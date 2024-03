Avanza en Misiones la vacunación contra el dengue e instan a mantener actualizado el calendario regular

En la lucha contra el dengue en Argentina, la provincia de Misiones se destaca por ser una de las pocas que comenzó a aplicar la vacuna contra esta enfermedad. Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, mencionó cómo avanza el proceso de inoculación gratuito, al cual se puede acceder a través de la aplicación Alegramed.

Roberto Lima – Radio República

Lima aclaró que la vacuna “todavía no está incorporada en el calendario regular de vacunación”, lo que significa que es necesario tener una indicación médica para su aplicación. La campaña actual se centra en individuos de 20 a 49 años, quienes deben gestionar un turno mediante la aplicación mencionada, que también ofrece consultas a través de la telemedicina.

Asimismo, señaló que las personas que padecieron dengue pueden vacunarse después de un período de seis meses, aprovechando la inmunidad natural adquirida por la enfermedad. Sin embargo, recalcó que quienes estén enfermos en el momento de la vacunación o presenten fiebre alta no deben recibir la vacuna, ya que estas condiciones son contraindicaciones.

Además, el esquema de vacunación contempla dos dosis, siendo la vacuna totalmente gratuita para aquellos que cumplen con las indicaciones médicas y la edad estipulada por la cartera sanitaria provincial.

Importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación regular

Lima también informó sobre los operativos especiales que se llevarán a cabo en determinadas localidades a partir de abril, con el fin de ampliar la cobertura de vacunaciones.

Más allá del dengue, el funcionario aprovechó la oportunidad para recordar la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación regular, especialmente ante la inminencia de la temporada de enfermedades respiratorias. Subrayó la disponibilidad de la vacuna antigripal y la necesidad de continuar con la vacunación contra el COVID-19, a pesar de la disminución en la demanda.

“Hoy estamos hablando de dengue, pero a ver, si yo no me pongo una vacuna doble bacteriana, mañana me corto, me hinco un clavo, y si no tengo los esquemas reforzados me puedo agarrar un tétano. La sintomatología es super grave y también puedo producir la muerte”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a que se acerque a los vacunatorios y mantenga sus esquemas de vacunación al día porque “siempre es muy importante reforzar el calendario de vacunación en todas las edades y las vacunas están disponibles en todos los hospitales y CAPs”, concluyó.