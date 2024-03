La vida de Kate Middleton, la princesa que logró conquistar el corazón de los británicos

Desde su boda real en 2011 hasta su labor caritativa enfocada en la infancia, la princesa Kate Middleton conquistó el corazón de los británicos con su carisma y dedicación. Ahora, enfrenta el mayor desafío, su lucha contra el cáncer.

La princesa de Gales, Kate Middleton, quien anunció este viernes que padece cáncer, pasó de una vida relativamente normal a desempeñar un papel destacado en la familia real británica, tras convertirse en la novia del príncipe Guillermo en 2001.

La pareja se conoció mientras estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Fife, Escocia, donde compartieron alojamiento estudiantil. Su boda en la abadía de Westminster diez años después, en abril de 2011, fue vista por millones de personas en todo el mundo a través de la televisión.

El anuncio en diciembre de 2012 de que la pareja esperaba su primer hijo, y la posterior llegada del príncipe George, y luego su hermana, la princesa Charlotte, llevaron a la entonces duquesa de Cambridge al centro de la atención mediática como nunca antes.

Kate Middleton nació el 9 de enero de 1982. Creció en Bucklebury, Berkshire, Inglaterra, donde sus padres, Michael y Carole Middleton, dirigían un negocio de venta por correo de juguetes y juegos para fiestas infantiles desde un granero cerca de su hogar.

La mayor de tres hijos fue educada en el exclusivo Marlborough College en Wiltshire. Quienes la conocieron entonces la describieron como equilibrada, popular y talentosa. Capitaneó el equipo de hockey escolar.

Su hermana menor, Pippa, ganó notoriedad desde que fue dama de honor en la boda real. Desde entonces, escribió un libro de planificación de fiestas y también escribe para revistas. Su hermano James fundó varias empresas, incluida una que fabrica malvaviscos personalizados.

Labor benéfica

La princesa apoya a varias organizaciones benéficas a través de su propia fundación, la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales.

En junio de 2021, lanzó el Centro para la Primera Infancia de la Fundación Real, una organización benéfica que se centra en crear conciencia sobre la importancia de las experiencias de la primera infancia. La princesa también se ha interesado mucho en crear conciencia sobre la salud mental y el bienestar de los niños.

También es patrocinadora de organizaciones como Action on Addiction, East Anglia’s Children’s Hospices, Art Room, National Portrait Gallery, Place2Be, SportsAid, The 1851 Trust, 100 Women in Hedge Funds y el Museo de Historia Natural.

Las aficiones conocidas de la princesa son el buceo (se convirtió en buceadora avanzada en agosto de 2015) y la fotografía. Fue ella quien tomó las fotos para conmemorar el primer cumpleaños de la princesa Charlotte.

La princesa fue elegida como estrella de portada de la edición de junio de 2016 de la edición británica de la revista Vogue, en su primera aparición en una publicación de este tipo.

La princesa Kate fue una fuente de gran apoyo para el príncipe William tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

En su primera declaración tras la muerte de su abuela, el príncipe de Gales habló de la «orientación y apoyo» que la reina le había ofrecido anteriormente a la princesa Kate.

La princesa Kate pasó 13 días en el hospital en enero de 2024 tras someterse a una cirugía abdominal. El palacio de Kensington dijo que el procedimiento fue exitoso, pero que la princesa no volvió a sus deberes oficiales.Desde entonces, la princesa está recibiendo un tratamiento preventivo de quimioterapia, según reveló este viernes, tras anunciar públicamente que las pruebas realizadas después de la operación revelaron que tenía cáncer.

Fuente: BBC