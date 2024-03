Comenzó la campaña de vacunación antigripal en todos los CAPS y hospitales de Misiones

Este jueves se dio inicio a la campaña de vacunación contra la gripe. El ministro de Salud de Misiones, Héctor González, resaltó la importancia de la participación ciudadana y la ampliación de grupos destinatarios.

Héctor González – Santa María de las Misiones

El ministro González destacó la importancia de la campaña, subrayando la necesidad de la participación activa de la población en la aplicación de las vacunas. Señaló que, en un esfuerzo por prevenir enfermedades graves, se ha priorizado la distribución de las dosis, asegurando que se encuentren disponibles en todos los puntos de atención primaria y hospitales de la provincia.

“Recibimos 20.000 dosis y ahora vamos a recibir un poco más, así que tenemos para arrancar”, comentó.

También destacó la efectividad de la vacuna contra la gripe, particularmente en grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos y personas con obesidad, resaltando que la vacunación no solo ayuda a prevenir hospitalizaciones, sino que también proporciona una protección contra enfermedades graves. “Esta vacuna ayuda a que no se hospitalicen, a que no haya enfermedad grave, y te da una protección importante, principalmente para esas personas que son de riesgo, diabético, hipertenso, obesidad, un montón de patologías”, explicó el ministro.

En esta línea, incentivó a las personas a que se vacunen ya que se podrá realizar en todos los CAPs y hospitales de la provincia, señalando además “es importante la actualización de las dosis anuales porque la vacuna va cambiando año a año”.

Por otro lado, anunció la ampliación de los grupos destinatarios de la vacuna contra el dengue, con especial énfasis en llegar a áreas remotas donde la conectividad es limitada.

Esta expansión según comentó, se enmarca en una estrategia integral para garantizar una cobertura más amplia y equitativa. “Si bien en un momento fue una población destinada, de los 20 a los 40, ahora ya subimos esto, inclusive ahora estamos trabajando para ir a lugares donde por ahí no hay mucha conectividad”, concluyó el ministro.