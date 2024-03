José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal: “No hay que pagar los impuestos que aumentó Kicillof”

El diputado nacional, que se sumó esta semana formalmente a La Libertad Avanza, instó a los bonaerenses a la “rebelión fiscal”, tras las fuertes subas de las patentes, el Impuesto Inmobiliario y el Inmobilario Rural dispuestas por el gobernador. “Es la única defensa que tenemos los contribuyentes”, afirmó

El diputado nacional José Luis Espert, quien esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza, llamó hoy a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires debido a los fuertes aumentos que aplicó el gobernador Axel Kicillof, que para el legislador son ilegales.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró Espert.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, anticipó que él mismo no pagará ninguno de los impuestos en la provincia, y calificó al gobernador como “un vampiro en un banco de sangre con la plata”.

“Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo. Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, subrayó.

Cabe destacar que la nueva ley fiscal impositiva 2024 contempla un aumento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, variando entre el 140% y el 200%. Además, a principios de este año la Resolución Normativa 11/24 de ARBA cobró a empresas un anticipo adicional del Impuesto sobre Ingresos Brutos para recaudar 155.000 millones de pesos, un monto equivalente a cuatro veces el importe del anticipo de octubre de 2023.

“Las provincias, que se la viven fumando en pipa a la Nación, porque tiene mucho menos poder corporativo que ellas, le sacan 4.000 millones de dólares por año adicionales a la coparticipación. Además, el año pasado recibieron otros 2.000 millones de dólares”, indicó. En esa línea, opinó que las provincias solo deberían recibir fondos de coparticipación federal.

También cargó contra Daniel Scioli, a quien calificó como “imbécil” por haber creado el Impuesto Inmobiliario Complementario, una iniciativa presentada en 2013 que luego se convirtió en ley.

En diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, se refirió a la caída del decreto del presidente Javier Milei: “Con el DNU se cayó la mejora que ha habido en el mercado de alquileres, la posibilidad de que los bloqueos a empresas sean un delito penal y se los pueda meter en cana, la posibilidad de eliminar las multas; lo mismo que el aumento del período de prueba, que pasaba a ocho meses. La política sigue sin entender lo que está pasando en la sociedad”. También advirtió que el decreto “aún sigue vigente” y debería votarse negativamente en ambas cámaras para caer.

Impuesto a las Ganancias

Otro de los temas de la entrevista fue el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias, que, bajo la propuesta del Gobierno, tendría un piso de 1,5 millones de pesos: “Los gobernadores que no lo quieren deberían ponerse de acuerdo. ¿Quieren más plata pero no están dispuestos a implantar un impuesto que en todo el mundo civilizado existe? Acá el problema son el resto de los impuestos que hay en la Argentina, no el Impuesto a las Ganancias”.

En ese sentido, aseguró que, en contraposición con los aumentos fiscales de Kicillof, este tributo no es distorsivo, redistribuye y genera que los políticos deban pagar el “costo político” de aumentar el gasto público.