Represas: El proyecto Garabí – Panambí ya no está en los planes de Brasil, que priorizará energías limpias

Durante la finalización del primer encuentro legislativo transfronterizo, entre diputados de Misiones Argentina y Río Grande Do Sul, en la Cámara de Representantes de Misiones, la representación brasilera confirmó que el proyecto Garabí - Panambí, que ya tiene al menos dos décadas desde su origen, ya no está en los planes prioritarios del país vecino.

Esta mañana uno de los momentos que tuvo la reunión, sirvió para que el diputado provincial Jorge Lezcano y el ministro de energía de Misiones, Paolo Quintana, expusieran acerca de los trabajos realizados y en marcha, para dotar de más puntos de generación de energía limpia en la provincia, especialmente a través de parques foto voltaicos.