Misiones Maravilla EVT ofrece un paquete Todo Resuelto para que los seguidores de los Jonas Brothers puedan disfrutar del espectáculo que brindarán el 27 de abril de este año en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, donde celebrarán sus cinco discos con el nombre: “The Tour: Five Albums. One Night”.

La cita fue en principio para el 25 de abril, pero los fans de los hermanos Brothers agotaron todas las localidades por lo que decidieron sumar una segunda fecha para el 26 de abril. Y debido a la gran demanda tuvieron que agregar una tercera fecha para el 27 de abril próximo, para que nadie quede afuera.

Los Jonas Brothers saltaron al estrellato siendo adolescentes y lograron trascender con su banda en el tiempo, pudieron mantenerse vigentes sumando nuevos fans con el correr de los años en estos tiempos tan veloces. Con la frescura de su música, Joe, Nick y Kevin fueron creciendo, quienes también hicieron sus proyectos solistas.

El título de la gira indica la celebración de los cinco álbumes de estudio: “Jonas Brothers” (2007), “A Little Bit Longer” (2008),” Lines, Vines and Trying Times” (2009),” Happiness Begins” (2019) y “The Album” (2023).

Los Jonas Brothers y un show que promete

El paquete incluye: una noche de alojamiento con desayuno en la ciudad de Buenos Aires, el traslado al Movistar Arena, entrada seleccionada y coordinación permanente. Cabe aclarar respecto al traslado ida y vuelta, desde el punto de origen es opcional y puede ser aéreo o terrestre, desde cualquier punto del país.

Para más información consultar al Whatsapp 3764 131601 o al link https://wa.link/93vs7j