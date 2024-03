San Javier participó de la mesa de trabajo para potenciar las propuestas turísticas para Semana Santa

Este año, los días festivos de Semana Santa se entrelazan con el feriado del 2 de Abril, sumando un total de 6 días deferiado que prometen ser aprovechados tanto por los turistas como por los habitantes locales.

La región se prepara para recibir a viajeros de diferentes puntos geográficos, ansiosos por sumergirse en la celebración de la Semana Santa, un período especial en el que la riqueza cultural y natural se fusiona para ofrecer una experiencia única e inolvidable.

Con el objetivo de ultimar detalles y coordinar una agenda de eventos atractiva, el ministro de Turismo, José María Arrúa, encabezó una reunión junto a intendentes y directores de Turismo de 14 municipios, así como al presbítero Sebastián Escalante, del Obispado de la Diócesis de Posadas.

Matías Vilchez, intendente de San Javier, señaló que este año la oferta turística no se limita únicamente a los fieles católicos: «Estamos tratando de una campaña que puedan llevar a todos, no solamente a la Iglesia Católica. Aprovechamos que San Javier está atravesado por una enorme religiosidad y muchas instituciones eclesiásticas. El domingo hacemos una oferta para absolutamente todos. Si bien no todas creen en lo santo, si todas creen en la resurrección de Dios y bueno, para nosotros es importante eso».

En San Javier, el Jueves y el Viernes Santo, se realizará la conocida y concurrida peregrinación al Cerro Monje, con la Santa Misa y el lavatorio de los pies. Habrá venta de comidas para acompañar la jornada. Y el domingo se celebrará la Resurrección de Cristo con un encuentro cristiano en la Plaza 25 de Mayo, donde habrá representaciones artísticas alusivas a la fecha, feria gastronómica pascual y bandas musicales cristianas».

Los esfuerzos por impulsar el turismo no se limitan a Semana Santa, sino que se extienden a eventos futuros: «Los municipios estamos buscando de alguna manera poder asociarnos, buscar ofertas en conjunto o tratar de motivar a que las localidades en conjunto puedan trabajar. Ejemplo nosotros estamos trabajando muy fuerte en un evento que se va a realizar en junio y pretendemos que sea un evento que traiga realmente a muchos turistas», adelantó.

Con una oferta variada de eventos religiosos, culturales y gastronómicos, Misiones se presenta como un destino imperdible para aquellos que buscan vivir una Semana Santa única y enriquecedora.