Día mundial de la endometriosis: la afección que es invisibilizada y afecta al 10% de las mujeres

El Día Mundial de la Endometriosis se celebra el 14 de marzo de cada año con el objetivo de difundir este padecimiento que afecta al tejido endometrial del aparato reproductor femenino. En Posadas, un grupo de mujeres autoconvocadas realizaron una presentación para visibilizar esta enfermedad crónica que sufren.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la endometriosis, “es una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo. Puede aparecer a partir de la primera menstruación y hasta la menopausia”.

De no ser tratada esta afección, el tejido endometrial se comporta como lo haría el que recubre el interior del útero: se engrosa, se separa y genera un sangrado en cada ciclo menstrual. El problema es que crece en lugares donde no debería y no se va del cuerpo. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas.

“Hoy estamos luchando contra esto porque el diagnóstico de la endometriosis duraba hasta 10 años de las mujeres consultando médico por médico”, dijo el médico ginecólogo y especialista en la enfermedad.

Síntomas

A menudo, la endometriosis causa un dolor intenso en la pelvis, sobre todo durante la menstruación. Algunas mujeres también sienten dolor durante las relaciones sexuales o cuando van al lavabo. En algunos casos, las pacientes encuentran dificultades para quedarse embarazadas.

Los síntomas de la endometriosis son diversos y variables, lo cual dificulta el diagnóstico por los profesionales de la salud. A veces, las mujeres que tienen endometriosis no son conscientes de ello.

“El 10% de la población en edad reproductiva puede parecer endometriosis, en mujeres que poseen trastornos en la reproductividad este número aumenta de entre 30 a 50 porciento”, señaló Del Longo.

La enfermedad en primera persona

Por el momento no se conoce ninguna forma de prevenir la endometriosis. Aunque actualmente no tenga cura, mejorar los conocimientos sobre la enfermedad y diagnosticarla y tratarla tempranamente puede ralentizar o detener su evolución natural y reducir sus síntomas a largo plazo.

“A mí me tardaron más de 10 años en diagnosticarme esta patología, tuve que pasar por 3 cirugías, tuve perforación intestinal con colostomía, tuve que ir a Buenos Aires para enterarme que en Misiones hay un profesional que es Del Longo”, dijo Marcela Alegre, paciente.

Por otro lado, según explicó la paciente, padecer esta enfermedad genera malos trato por parte de los empleadores y la sociedad. “Tenemos que lidiar con una sociedad que por estar con dolor nos dicen que somos pacientes psiquiátricos, en los trabajos nos dicen que somos personas que no queremos trabajar, que somos vagos e irresponsables”, sumó Marcela.