Posadas: «los únicos autorizados a prestar el servicio de Uber son los taxis y remises» afirmó el experto en tránsito Rubén Tamis

Rubén Tamis, conocido columnista local, ha abordado recientemente el tema de la regulación de plataformas de transporte en Posadas, destacando la Ordenanza 16, número 109 del Consejo Deliberante como marco normativo relevante en esta discusión.

En sus declaraciones, Tamis resaltó la importancia de aclarar la situación normativa vigente, explicando que la mencionada ordenanza regula el transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas como Uber. Según el columnista, esta ordenanza designa a la Secretaría de Movilidad Urbana como autoridad de aplicación y establece que solo los taxis y remises registrados y habilitados pueden prestar este servicio.

Tamis ofreció su perspectiva sobre los motivos detrás de esta regulación, sugiriendo que responde a demandas y reclamos de los taxistas, quienes argumentan que las plataformas de transporte como Uber afectan su trabajo. Según Tamis, esta priorización de los taxis y remises en la regulación busca equilibrar la competencia en el mercado del transporte de personas.

El columnista señaló las contradicciones actuales en la regulación, destacando la falta de claridad y coherencia en la aplicación de la normativa. Tamis advirtió sobre las posibles implicaciones legales y de seguridad para los usuarios y conductores de vehículos no autorizados para prestar servicios de transporte privado de personas.

«Es inminente la regulación de esto. No simplemente limitando o permitiendo a algunos que sí y otros no, porque es como el monopatín. Todo el mundo estaba en contra del monopatín, y después de tanto se llenó de monopatines, hasta que se tuvo que hacer una regulación. Pero viendo la cuestión de la prevención, hoy también está el tema de las motos Uber, que no están habilitadas para el transporte de pasajeros, porque no hay, no está contemplado ni un tipo de estos moto vehículos para el acarreo de personas por el transporte privado. Supongamos que hay un siniestro vial grave, puede llegar a ocurrir con la moto porque potencialmente está más expuesta. Cuando vayan a querer reclamar, hay que ver si tiene cobertura. Al no ser un vehículo habilitado para el transporte, y la persona manifestar que pidió es por medio de esta plataforma, ahí va a haber un encontronazo legal, donde creo que el pasajero va a quedar totalmente al descubierto».

Finalmente, Tamis hizo un llamado a seguir analizando y debatiendo este tema, enfatizando la necesidad de una regulación más amplia y comprensiva que aborde las diversas implicaciones de las plataformas de transporte en la ciudad de Posadas.