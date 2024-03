El intendente de Alem apuesta al desarrollo de la educación superior y el turismo de eventos para movilizar la economía local

El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, reveló un ambicioso plan de desarrollo para la ciudad, centrado en la vida universitaria y los eventos. La iniciativa busca retener a jóvenes en la ciudad y fomentar la inversión en sectores como la gastronomía, hotelería, entre otros.

Sebely mencionó que hace unos años la localidad estaba poblada mayormente por adultos y adultos mayores a diferencia de la realidad de hoy, donde hay más jóvenes. Además, si bien el intendente reconoció que la problemática de convivencia entre ambas generaciones en Alem, consideró que la llegada de la Universidad Cuenca del Plata constituye el puntapié inicial para disparar inversiones en gastronomía, hotelería, vida nocturna, entre otros.

“Para generar la oferta tenés que tener la demanda. Entonces lo que planteé en la campaña ya era a la cuestión de que Alem no tenía universidad, no tiene vida universitaria. Y una de las cosas que planteaba en mi plataforma era, si ganaba las elecciones en mayo yo me ponía a buscar una universidad para la ciudad, porque había que invertir en economía y conocimiento”, manifestó.

De esta manera, tras viajar hasta Corrientes el año pasado y negociar con la rectora de la universidad mencionada, los esfuerzos para hacer de Alem una ciudad universitaria ya comenzaron a dar frutos: “Empezamos todo el proceso. Eso fue en junio, del año pasado, en noviembre logramos arrancar con el proceso de inscripciones para tres carreras, Ingeniería en Sistemas, Abogacía y Licenciatura en Psicología. Ahora inauguramos el ciclo lectivo a comienzos de febrero. Y del 14 hasta ahora se inscribieron 20 alumnos más, ¿por qué?, porque vieron que era una realidad”, sostuvo.

“Alem tiene que ser una ciudad de eventos”

Además de la educación superior, lo cual según el jefe comunal lograría retener a jóvenes en la ciudad, también aludió al impacto de los eventos culturales y deportivos en la economía local, señalando que apunta a que Alem se convierta en una ciudad de eventos con más oferta gastronómica y hoteles, es decir, preparada para recibir a los turistas.

“Yo quiero hacer un evento bueno y grande al mes que movilice la economía. Cuando no tenés plata tenés que ser creativo”, afirmó. De allí que hubo una fiesta del adulto mayor recientemente y según anunció el intendente habrá numerosas actividades para Semana Santa.

Por último, señaló que está en los planes de la Cuenca del Plata abrir la carrera de Medicina en la localidad, con el interés de que estudiantes de municipios vecinos y de Brasil asistan, lo cual contribuiría notablemente con el desarrollo local. Inclusive remarcó que actualmente hay 33 jóvenes inscriptos de otros municipios, por lo que seguramente precisarán alquileres.