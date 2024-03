Posadas: la Municipalidad quiere que UBER iguale los requisitos que se le pide a los taxistas

El Secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, Lucas Jardín, abordó diversos aspectos relacionados con el transporte en la ciudad. En cuanto a la plataforma UBER, el funcionario afirmó que la idea es que tanto taxistas como conductores de UBER puedan competir de manera leal y que para eso, las exigencias para ambos deben ser las mismas, como ser carnet profesional, certificados de antecedentes provincial y nacional, más otros requerimientos del vehículo.

Respecto a los conflictos entre taxistas y conductores de Uber, Jardín expresó: «Es una situación que no buscamos, no queremos, no podemos parecer. Sobre todo las cosas más allá de la condición laboral, de la situación económica, de muchas circunstancias, también a veces las imágenes que damos, una terminal donde abordan, llegan, por día, más de 400 colectivos a la ciudad, colectivos medio a larga distancia, y ver esta vez este panorama de pelea entre personas y sobre todo ciudadanos, y con esta situación que, insisto, pasa en muchas ciudades del mundo, por hoy la problemática de las plataformas electrónicas y cómo están operando de la manera ilegal o legal».

Aumentará el boleto de colectivo en Posadas, Garupá y Candelaria

En cuanto al aumento de tarifas del transporte público, Jardín explicó: «Estamos trabajando en la actualización de la tarifa técnica del sistema, teniendo en cuenta los costos operativos y la eliminación de los subsidios nacionales. Se espera que este mes de marzo se puedan definir los nuevos valores del boleto, luego de consultar con el Ministerio de Hacienda y otros actores relevantes».

En ese sentido mencionó que la definición se hará una vez que se cuente con información sobre que fondos provinciales o municipales puedan tenerse para achicar el impacto de la medida tomada por el gobierno de Javier Milei, de quitarle a las provincias, el subsidio al boleto.

Sobre las quejas relacionadas con la calidad del servicio de colectivos, Jardín comentó: «Se está llevando a cabo un proceso de preadjudicación de las líneas de colectivos que anteriormente operaba la empresa Bencivenga. Se espera que para abril, una nueva empresa esté prestando el servicio, con la misma frecuencia de recorridos y unidades en buen estado».

Finalmente, Jardín destacó: «Es importante garantizar que las nuevas unidades de transporte cumplan con ciertos estándares de calidad, como tener aire acondicionado y ser accesibles para personas con discapacidad. También mencionó la necesidad de mantener una comunicación fluida con los usuarios para abordar cualquier problema o queja que puedan tener». Entrevista Radio República.