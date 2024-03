“Oppenheimer” triunfó en los Oscars 2024 con siete estatuillas y se quedó con el premio a la Mejor Película del año

Oppenheimer, el biopic sobre el padre de la bomba atómica, ha triunfado en la 96ª edición de los Oscar con siete premios: mejor película, dirección para Christopher Nolan, actor protagonista para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr., montaje, dirección de fotografía y banda sonora.

Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, ha obtenido cuatro, incluido mejor actriz protagonista para Emma Stone. Y What Was I Made For?, de Billie Eilish por Barbie, ha sido reconocida como mejor canción original, único premio para el filme de Greta Gerwig, cuya otra canción nominada, I’m Just Ken, puso a bailar al teatro con la interpretación de Ryan Gosling.

La zona de interés, de Jonathan Glazer, ganó el premio a mejor filme internacional, donde competía La sociedad de la nieve que tampoco se coronó en maquillaje y peluquería: triunfó Pobres criaturas. Y El chico y la garza, de Hayao Miyazaki, se llevó el Oscar al mejor largo de animación, por el que competía Robot Dreams, de Pablo Berger. Los guiones premiaron Anatomía de una caída (original) y American Fiction (adaptado).

(Con información de El País)