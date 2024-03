Inminente aumento del boleto del transporte urbano en Oberá: “Los únicos perjudicados nuevamente van a ser los usuarios”, señaló el Defensor del Pueblo

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública donde se discutió el aumento propuesto para el boleto de transporte urbano de Oberá. Carlos Bernhardt, Defensor del Pueblo, indicó que el aumento propuesto por las empresas de transporte es excesivo e irrealista, y sugiere que se trata de una estrategia para justificar un incremento menor posteriormente.

Carlos Bernhardt – FM Express

El Defensor del Pueblo de Oberá señaló que el sistema de transporte urbano de Oberá presenta múltiples problemas, incluida la falta de organización y control por parte de las autoridades municipales.

“De una u otra manera, las empresas tienen que justificar números grandes para que después les den un poquito más chicos. Es un tire y afloje continuo en el cual ponen números grandes para que después les tiren el número que ellos realmente pretenden. Esa es mi apreciación en el tema puntual de la tarifa, pero el tema puntual de la tarifa es solamente uno de los tantos problemas que tiene el transporte urbano de pasajeros de Oberá”, aseguró.

Por otro lado, comentó que una de las principales preocupaciones planteadas es la falta de subsidios por parte del gobierno nacional, lo que ha llevado a la municipalidad a asumir responsabilidades financieras que no puede cumplir. “Uno de los grandes problemas que tenemos es que el diseño propiamente dicho del sistema fue basado en un supuesto erróneo en el sentido de que los subsidios siempre existirían y ahora uno de ellos desapareció. Esa es la gran preocupación que tenemos nosotros con relación a la municipalidad”, agregó Bernhardt, quien destacó que la situación es compleja y caótica, con incumplimientos por parte tanto de las empresas como de las autoridades municipales.

En este sentido, el aumento del boleto de transporte no solo afectaría a los usuarios, sino también a los contribuyentes que financian indirectamente el servicio a través de impuestos. “El único que paga siempre las consecuencias, es por un lado el contribuyente, que ve que su dinero se va a apagar y le va a dar a cualquier otra cosa menos aquello que le beneficia de alguna manera. Y el usuario del transporte del que estamos hablando, que se sienta, se para en la esquina a esperar que venga el colectivo, con la incertidumbre si viene, si no viene, si van a cumplir los horarios, si no van a cumplir, si la frecuencia que él está esperando existe todavía, porque nunca hubo estabilidad en cuanto a los horarios, en cuanto a las frecuencias. Es un servicio de porquería el que se está teniendo hoy”, describió.

En este sentido, Bernhardt sugirió la necesidad de iniciar un nuevo diálogo para diseñar un sistema de transporte más equitativo y transparente, que permita la participación de nuevas empresas y garantice un servicio de calidad para los ciudadanos de Oberá.

“Espero que se tome en cuenta la posibilidad de iniciar un nuevo diálogo, porque los únicos perjudicados nuevamente van a ser los usuarios, que ya están siendo duramente golpeados por la situación económica en general. Así que, ¿Cuál sería el problema en que nos sentemos y diseñemos un nuevo sistema de transporte en el cual se contemplen todas las posibilidades? Que sea de mayor apertura, que permita la incorporación de nuevos actores, específicamente a nuevas empresas. Queremos un sistema que les permita cierta libertad en el ejercicio de su prestación de servicio”, indicó.

En esta misma línea, el Defensor del Pueblo expresó su escepticismo sobre el futuro del proceso, sugiriendo que probablemente continuará de la misma manera que hasta el momento. En este contexto, dijo que “lo que ocurre es un fiel reflejo de lo que estaba pasando tiempo atrás en Posadas, y si en Posadas, que es una ciudad con una cantidad de habitantes muchísimo mayor que la nuestra, lo pudieron hacer, esto acá sería una frutillita para ellos”.

Finalmente, instó a la comunidad de Oberá a tomar una postura más activa y destacó la importancia de que el servicio de transporte sea un beneficio para la comunidad, no una fuente de ganancias excesivas para las empresas. “Espero que la ciudadanía de Oberá tenga la capacidad de reacción un poco mejor que la que tuvo Posadas en su momento. Esto debería ser un servicio, no puede ser el plato fuerte de alguna empresa con el cual se llena, a través de subsidios, de tarifas exageradas, sea como sea, tiene que ser un servicio a la comunidad, y que la municipalidad tenga la capacidad también de ponerse a cumplir el rol para el cual la eligió la ciudadanía”, concluyó.