Cristina Kirchner contra Javier Milei por su suba de sueldo: “¿Usted lee lo que firma, no?”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de Javier Milei en medio del revuelo por el aumento salarial de casi 50% para los jerárquicos del Poder Ejecutivo. El jefe de Estado había responsabilizado a la exmandataria, aunque la ratificación del incremento se realizó mediante un decreto que lleva su propia firma.

«Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue», escribió en la red social X.

Luego, la ex mandataria escribió: «Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron».

Posteriormente, adjuntó dos imágenes: «Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver.

Tras el revuelo que generó la revelación de que su sueldo y el de los jerárquicos del Poder Ejecutivo aumentaría casi 50%, el presidente Milei informó que derogará el decreto que establecía el incremento. Curiosamente, responsabilizó a una normativa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, aunque su propia firma está en el nuevo decreto que estableció el último aumento.

Más temprano se conoció que por el decreto 206/2024 del 28 de febrero, firmado por Milei, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, el Gobierno concretó un incremento salarial del 48% en los sueldos de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Esa disposición llevó el salario presidencial a más de $6 millones de bruto, y además está casi en línea con la inflación desde el inicio de la gestión liberal, una recomposición que no se dio para la mayoría de los trabajadores privados y públicos.

Javier Milei dio marcha atrás el decreto en el que se aumentaba el sueldo

La medida iba a contramano del ajuste que el propio Milei pregona. Y de hecho, ya en la semana se produjo la marcha atrás del incremento de 30% de la dieta de diputados y senadores. Ahora, tras el revuelo, el Presidente anunció que no se aplicará el aumento. Argumentó, curiosamente, que no fue responsable de la decisión y culpó a la gestión de Cristina Kirchner, pese a que su propia firma está en el actual decreto.

«Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno», escribió en la red social X el mandatario.

Y agregó: «Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido».

Para agregar más confusión, previo al mensaje de Milei, una fuente del Gobierno consultada por Ámbito se refirió al aumento salarial del presidente y sus ministros y comentó en off que “en la modificación de Ganancias de Massa se hizo una injusticia ante la ley, que dejó exceptuados a los funcionarios de alto rango, los cuales seguían con el tope de ese momento y no podían deducir nada».

Según la explicación brindada desde el Ejecutivo, «lo que se hizo fue compensar lo de Ganancias, que fue un escándalo. Nosotros en el bruto seguimos cobrando lo mismo». «Si ves los recibo de octubre y de ahora un subsecretario siguen cobrando lo mismo. Es una corrección a un error jurídico de una ley mal hecha», agregó la fuente en cuestión.

(Fuente: Ámbito)