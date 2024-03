Boca vs. Racing, por la Copa de la Liga: hora, tv y formaciones 

El Xeneize prepara el once titular para recibir a la Academia y Diego Martínez prepara tres modificaciones con respecto a los que cayeron ante Unión.

Boca recibirá a Racing este domingo, desde las 21.30 en la Bombonera, por la décima fecha de la zona B de la Copa de la Liga en un clásico en el que los dos se juegan mucho porque necesitan volver a ganar para acercarse a la zona de clasificación a cuartos. Para eso el entrenador Diego Martínez prepara tres variantes, una obligada por lesión.

Con respecto al once que paró en la derrota por 1-0 frente a Unión, y pese a la pálida actuación que tuvo el equipo que remató apenas una vez al arco en todo el encuentro, el técnico no metería mucha mano en el once titular y solo haría dos modificaciones en el fondo y la restante en el arco. Es que Sergio Romero tiene una inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y en su lugar aparecerá Javier García.

Por otra parte, en la última línea también habrá más cambios. Es que si bien no está confirmado, es muy probable que Luis Advíncula recupere su lugar en el lateral derecho luego de que ese puesto lo ocupara Lucas Blondel ante el Tatengue.

En tanto, con Marcos Rojo recuperándose, en la zaga central regresaría la dupla conformada por Cristian Lema y Nicolás Figal. El ex Independiente será nuevamente parte del once titular luego de que en el 15 de Abril estuviera de arranque Nicolás Valentini para que el diestro descansara luego de haber sumado minutos en todos los encuentros.

Asimismo, del medio hacia arriba seguiría todo igual mientras el DT espera por la recuperación de Ezequiel Fernández y Pol Fernández. A su vez, todo indica que la dupla de ataque continuaría siendo con Edinson Cavani y Miguel Merentiel, pese a la racha de 400 minutos que acarrea el de Paysandú.

La probable formación de Boca vs. Racing, por la Copa de la Liga

Javier García; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Horario del partido Boca vs Racing: 21:30

Árbitro del partido Boca vs Racing: Pablo Echavarría

Dónde ver por TV el partido Boca vs Racing: TNT Sports; DirecTV Go y Telecentro

Dónde ver online el partido Boca vs Racing: Fútbol Libre TV

Los convocados de Boca para recibir a Racing