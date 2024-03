Turismo | La asociación de hoteleros y gastronómicos de Misiones espera un gran movimiento para Semana Santa en la provincia

Gustavo Alvarenga, vicepresidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA), reveló las perspectivas que enfrenta el sector en medio de la situación económica actual y lo que espera para el fin de semana largo de Semana Santa.

Gustavo Alvarenga – Santa María de las Misiones

El vicepresidente de AMHBRA señaló que la combinación de factores como la inflación, la devaluación y el incremento de tarifas ha impactado de manera significativa en la actividad del sector durante febrero. “Fue un combo explosivo para nosotros. Pasamos un febrero un poco complicado y marzo viene viene bajo”, afirmó.

También explicó que si bien es común que marzo registre una caída en la demanda después de la temporada estival, este año la situación se ha agravado por el contexto nacional. Además, destacó la disminución notable en la llegada de turistas brasileños, que solían ser habituales en la región.

En cuanto a las perspectivas para Semana Santa y abril, el vicepresidente de AMHBRA se mostró optimista, especialmente debido a eventos deportivos y turismo corporativo que se espera impulsen la actividad económica en la región. “Estamos apostando mucho al fin de semana XL, que suma varios días, además hay mucha gente preguntando, ya hay muchas reservas para ese fin de semana. Igualmente no te alcanza para todo el mes y nosotros tenemos que trabajar de lunes a lunes como todos”, señaló.

Sin embargo, reconoció los desafíos que enfrentan, como los elevados costos operativos y la necesidad de reinventarse para atraer a los turistas en un contexto de competencia y ajuste económico en el país. “Seguimos apostando en la capacitación para que no nos agarre desprevenidos. Nosotros somos como una N, vamos y venimos, caemos y subimos; para estar preparados tenemos que usar toda nuestra inteligencia y usar bien los recursos. Lamentablemente algunas inversiones que se hacen dentro de los establecimientos se tuvieron que frenar, tenemos que ser muy inteligentes y maximizar los recursos que vendrán”, afirmó Alvarenga.

En este sentido, se están implementando promociones y estrategias para atraer a más visitantes, aunque se reconoce la dificultad de mantener la calidad del servicio en medio de los recortes presupuestarios. “Uno tiene que ser más flexible, no elevar los precios. Entonces hay que ser muy inteligente y no bajar la calidad. Además, lo más importante es que la gente, los colaboradores, los empleados lleguen con la plata porque no alcanza, esa es la realidad”, aseguró.

A pesar de los desafíos, Alvarenga mantiene un optimismo cauteloso y espera que, con esfuerzo y trabajo conjunto, el sector logre recuperarse y mantener su actividad económica en crecimiento. “La primera quincena de abril tendrá un lindo movimiento, un panorama positivo y ojalá el turismo corporativo se active mucho, que es nuestro fuerte”, concluyó.