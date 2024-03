Independiente vs River, por la Copa de la Liga: hora, cómo ver en vivo por TV y posibles formaciones

Independiente y River se enfrentarán por la décima fecha de la Copa de la Liga. A qué hora es el partido, cómo ver en vivo y posible formación de cada equipo.

¿A qué hora juegan Independiente vs. River, por la Copa de la Liga?

En la décima jornada de la Copa de la Liga, Independiente recibirá a River en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este sábado 9 de marzo a partir de las 19.15 (hora argentina). La terna arbitral estará compuesta por Nazareno Arasa, Diego Bonfa y José Castelli como jueces de línea y Jorge Broggi como cuarto árbitro. En el VAR el encargado será Lucas Novelli, mientras que en AVAR estará Laura Fortunato.

Por donde ver en vivo Independiente vs. River?

El partido será transmitido por las pantallas de ESPN Premium. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto, con todas las novedades al instante, a través de la web de Olé.

Horario para Independiente – River, según cada país

Argentina: 19:15hs Brasil: 19:15hs Uruguay: 19:15hs Paraguay: 19:15hs Chile: 19:15hs Venezuela: 18:15hs Bolivia: 18:15hs Colombia: 17:15hs Ecuador: 17:15hs Perú: 17:15hs México: 16:15hs



¿Cómo llega Independiente al partido vs. River?

El Rojo viene de un empate en condición de visitante frente a Barracas Central. El encuentro en el Ducó terminó 2-2 y con un clima muy tenso con respecto al arbitraje. Pablo Dóvalo quedó en el ojo de la tormenta: el equipo de Carlos Tevez reclamaban penal y la expulsión Alexis Domínguez por una dura entrada a Iván Marcone, cosa que no sucedió. Finalmente, el futbolista del Guapo fue el encargado de poner el 2-1 parcial y la situación escaló, siguiendo post partido.

Al final del partido el Apache salió con los tapones de punta contra el árbitro: «Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual… Es una locura lo de este tipo», dijo molesto. Desde el martes hubo fuego cruzado entre Carlitos, Pablo Toviggino (tesorero de la AFA) y el Kun Agüero, quién defendió al técnico. Además mediante Federico Beligoy, la Asociación Argentina de Árbitros aseguró que iniciará acciones legales contra Tevez.

De todos modos Independiente se encuentra 4° con 17 puntos. Por delante están River, Argentinos Juniors e Instituto -también con 17 puntos-.

En la previa del encuentro, Tevez habló de lo que será una nueva edición del Clásico. «Va a estar lindo. Sabemos que River tiene un plantel muy amplio. Es el número uno en lo que es plantel, entonces pueden rotar tranquilamente, que te ponen jugadores de selección todo el tiempo», empezó analizando el entrenador.

Y agregó: «Creo que hoy es el que más saca diferencia. Es el que más fuerte está consolidado como equipo, entonces va a estar lindo el partido».

¿Cómo llega River?

El Millonario viene de ganarle 2-0 a Independiente de Rivadavia en el Monumental, con un doblete de Miguel Ángel Borja. River logró romper una extensa racha de empates y volvió al triunfo con su gente. En puestos de clasificación, ahora toca visitar al Rojo en un partido clave.

En la previa del partido, Martín Demichelis se refirió a la situación arbitral tras la reciente disputa de Independiente y Tevez post Barracas Central: «Creo que desde el primer día que estoy acá no hablé jamás de los árbitros, hemos tenido acciones donde pudimos salir favorecidos y en otra desfavorecidos y no hablé nunca de los árbitros. No lo haré ahora. Analizo lo que somos, lo que queremos llegar a ser porque no estamos siendo lo que intentamos ser y también analizar a un rival que está con la misma cantidad de puntos y por ser históricamente un equipo difícil será un partido abierto para jugarlo de igual a igual. No me corresponde hablar».

Además, agregó: «Lo primero que nos debe ocupar es Independiente. Estamos con la misma cantidad de puntos e iremos a proponer un partido para intentar ganar».

El último antecedente entre Independiente y River

Independiente y River se han visto las caras 177 veces en el fútbol profesional, donde el Millo triunfó 77, mientras que el Rojo 52 (empataron 48 veces). El equipo de Avellaneda no le gana a los de Núñez desde la Superliga 2017-18. En los últimos dos encuentros ganó River (1-0 y 2-0), estirando su superioridad en el historial.

Posible formación de Independiente ante River

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Gabriel Neves, Iván Marcone, Alex Luna; Lucas González; Matías Giménez Rojas, Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Posible formación de River contra Independiente

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o David Martínez, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Claudio Echeverri o Nicolás Fonseca; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Los demás partidos de la fecha 10 de la Copa de la Liga 2024

Sábado 9 de marzo

17.00: Gimnasia vs. Barracas Central (Zona A)

17.00: Sarmiento vs. Estudiantes (Zona B)

19.15: Independiente vs. River (Zona A)

21.30: Rosario Central vs. Instituto (Zona A)

21.30: Platense vs. San Lorenzo (Zona B)

Domingo 10 de marzo

17.00: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A)

17.00: Godoy Cruz vs. Newell’s (Zona B)

19.15: Talleres vs. Atlético Tucumán (Zona A)

19.15: Defensa y Justica vs. Unión (Zona B)

21.30: Boca vs. Racing (Zona B)

Lunes 11 de marzo

19.00: Tigre vs. Lanús (Zona B)

21.15: Banfield vs. Vélez (Zona A)

21.15: Independiente Rivadavia vs. Riestra (Zona A)

Martes 12 de marzo

21.15: Central Córdoba vs. Belgrano (Zona B)