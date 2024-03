“No sé si este mes el 12 ya va a ser fin de mes, la clase media está muy castigada”, señalan desde la Confederación Almacenera

Vocero del rubro almacenero destacó la compleja situación que viven, enfrentando la inflación constante y estrategias de supervivencia ante prácticas desleales de mayoristas. Resaltó la adaptación al entorno económico mediante promociones y una predilección de marcas PyMEs por parte de consumidores, además de abordar la imposibilidad de vender “fiado” a largo plazo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/03-07-SantaMariadelasMisiones-Fernando-Savore-Situacion-Almaceneros-precios-18.03.mp3

Fernando Savore- Santa María de las Misiones

Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación Almacenera de Argentina, describió el complicado panorama que enfrentaron los comercios en los últimos meses: “Después del trágico mes de diciembre, es cierto que vivimos una hiperinflación ese mes, porque todos los días había cambio de precios. Y veníamos de un noviembre donde en los mayoristas, donde compramos el 80% de la mercadería, no había abastecimiento. Así que fue un mes complicado”.

Con el stock de mercadería disponible a precios más altos de lo que se vendió, los comerciantes se enfrentaron a un enero con caída del 15% en las ventas. “Pensábamos que era más. Pero lo que pasa es que mucha gente decidió no tomarse las vacaciones, así que se quedaron en su casa y siguieron consumiendo. La segunda quincena de enero, igual que lo que fue febrero, la caída de ventas estuvo entre un 20% y un 22%”, reveló.

En relación con los precios, a pesar de la baja del dólar, dijo que no se observó una disminución correspondiente en los costos de los productos. “Cuando el dólar sube es para que la mercadería cambie el precio y todo sube, pero cuando el dólar baja, los mayoristas y las empresas no cambian su precio”, afirmó Savore.

Los lácteos acumulan un 70% de aumento en lo que va del año

Sin embargo, mencionó que recientemente comenzaron a aparecer algunas promociones y precios menos inflados, lo cual podría indicar un cambio gradual. Inclusive señaló que “hay mercaderías que la venta la regula el cliente”; tal es el caso de los lácteos, que acumulan un aumento de un 70%, por lo que las familias optan por las marcas PyMEs.

Otro tema que abordó fue la competencia y la supervivencia de los almacenes frente a prácticas como la venta directa al público por parte de los mayoristas, lo cual Savore consideró una falta de ética comercial. “El mayorista rompió un formato de trabajo, el mayorista nació, creció y creo que no les ha ido mal abasteciendo el comercio de proximidad. Hasta que un día comenzó un mayorista que está en La Plata a empezar a vender al público. Y de ahí lo empezaron a vender todos, pero eso es una falta de ética comercial”.

“La clase media está muy castigada”

De esta manera, el vocero de almaceneros hizo hincapié en la dispersión de precios que hay desde diciembre en el país, por lo remarcó la importancia de recorrer e informarse acerca de las actualizaciones de listas, e incluso confesó que tienen un grupo de WhatsApp con otros colegas para estar comunicados. “Es un poco, por un lado, actualizar y por el otro lado tratar de comprar lo más accesible posible, porque uno necesita vender y para vender hay que ser competitivo”.

Sobre la conducta del consumidor, señaló que hasta hace unos días el 15 era fin de mes teniendo en cuenta la conducta de compra y pago del cliente y “yo no sé si este mes ya voy a tener que decir que el 12 es fin de mes, la clase media está muy castigada”, apuntó. Savore adjudicó esta situación a la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y a suba constante de los valores de la mercadería.

Por último, aludió a la persistencia de la “libreta de fiado” como un medio de mantener la confianza entre almaceneros y clientes, aunque reconoció que el sistema tuvo que adaptarse a las realidades económicas actuales. En su propio negocio, optó por no ofrecer crédito a largo plazo, es decir quincenal y mensual, “porque si no no resiste mi negocio”, concluyó.