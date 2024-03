Impuesto a las Ganancias: el mecanismo que podría aplicar el gobierno para cobrarlo de manera retroactiva

El gobierno de Alberto Fernández estableció por decreto que una cantidad de trabajadores no pagaran Ganancias en el último trimestre del año pasado. Esa medida no fue ratificada por ley. Ahora, el Gobierno podría pedir a los contribuyentes la devolución de aquello que no se tributó.

La restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (empleados en relación de dependencia) que impulsa el Gobierno trajo aparejado un conflicto sobre el último trimestre del año pasado, cuando el tributo no fue cobrado por una decisión que tomó Sergio Massa y que se tradujo en un decreto presidencial.

La cuestión se remonta a 2023, cuando Sergio Massa envió el proyecto de ley para que los trabajadores en relación de dependencia no paguen el gravamen en el período fiscal 2024. En paralelo, se publicó un decreto en el que se le indicaba a la AFIP no retuviera el Impuesto a las Ganancias durante los últimos tres meses del año.

El conflicto radica en que nunca se ratificó por Ley la decisión de no retener el impuesto sobre los últimos meses del año pasado. Y las nuevas escalas que se aprobaron tienen vigencia desde 2024. Por lo tanto, el Gobierno podría reclamar el pago de esos tres meses que no se abonaron, ya que eso afectó los ingresos de las provincias, dado que se trata de un impuesto coparticipable.

El Gobierno de Javier Milei había encontrado la “solución” a ese desequilibrio en el proyecto de Ley de Ingresos Personales, que envió al Congreso dos días antes de que fracasara la Ley Ómnibus. La iniciativa ratificaba lo hecho a fines de 2023 y establecía un nuevo piso para la cuarta categoría, de $1.250.000 para los solteros y de $1.815.000 para los casados con dos hijos y cónyuge a cargo. De esta manera, más trabajadores pagaban Ganancias.

Ese proyecto fue retirado del Congreso cuando la Ley Ómnibus no se aprobó. Los tributaristas calculan que las deudas serían de al menos $500.000 por contribuyente, por salarios pagados por alrededor de $2200 millones.

El contador Sebastián Domínguez explicó que legalmente el Gobierno está en condiciones de cobrar de manera retroactiva el Impuesto a las Ganancias para saldar las deudas del último trimestre del 2023. Sin embargo, consideró que es difícil que lo haga.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió hoy a ese tema y advirtió que podría haber un pago retroactivo. “Toda esa gente que quedó en esa situación, si el tema no se soluciona con esta ley, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para 2024. Es un tema que hay que solucionar”, planteó.

Tal vez te interese leer: Gobernadores patagónicos rechazan restitución de Ganancias y condicionan pacto fiscal

Qué sueldos pagarán el Impuesto a las Ganancias si se aprueba el proyecto de Javier Milei

El Gobierno había enviado un proyecto al Congreso para restituir el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que luego fue retirado. El oficialismo ahora insistirá con la iniciativa ya que Francos dijo que la intención es restituir los ingresos coparticipables a las provincias.

La propuesta original significaba que los sueldos que volverán a tributar Ganancias son:

Aquellos solteros que cobren por encima de $1.250.000 estarán alcanzados por Ganancias.

En el caso de los casados, con dos hijos y cónyuge será de $1.815.000 brutos.

Gobernadores patagónicos rechazan restitución de Ganancias y condicionan pacto fiscal https://t.co/NCZpSrdg4Q — misionesonline.net (@misionesonline) March 7, 2024

Fuente: TN