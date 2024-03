Incremento en el costo de medicamentos de venta libre y recetados: «Hay clientes que nos piden si podemos fraccionar la caja»

En los últimos dos meses, el incremento de precios en medicamentos a nivel nacional ha alcanzado un preocupante 130%, impactando directamente en la capacidad de acceso de los ciudadanos a tratamientos esenciales.

En Misiones, la situación no es diferente, y se ha observado un aumento considerable en la demanda de medicamentos fraccionados, tanto de venta libre como recetados, como una estrategia para hacer frente a los elevados costos.

El farmacéutico Esteban Barrios, expresó su preocupación sobre la situación actual. «La venta ha disminuido considerablemente debido a que hubo aumentos importantes de precios sobre todos los medicamentos. Estos aumentos se dieron, más notoriamente, en diciembre, y desde entonces, mes a mes, hemos experimentado incrementos», afirmó.

Ante la difícil realidad económica, los clientes de las farmacias en Misiones han recurrido a la compra fraccionada como una estrategia para ajustarse a sus presupuestos. Esteban Barrios señaló: «Los vecinos vienen y piden medicamentos fraccionados. Esa es la demanda, esa se incrementó obviamente por el tema de precios. La gente busca alternativas para no dejar de consumir medicamentos, pero adaptándolos a lo que su bolsillo permite».

La situación es particularmente crítica en el caso de medicamentos esenciales para condiciones crónicas como hipertensión y diabetes. «Nos piden si podemos fraccionar la caja, ya que, si bien van comprando de a poco, al fin de mes terminan comprando la caja. Pero el tema es que comprar todo junto no lo pueden hacer», explicó el farmacéutico.

Aunque la venta por unidad no es la modalidad tradicional de las farmacias, la demanda ha llevado a muchos clientes a solicitar esta opción. «Mucha gente pide por unidad. Nosotros no tenemos esa modalidad y no estamos dando cuenta corriente por el momento, más que nada por este tema de aumento de precios que uno no puede mantener un precio fijo», añadió Barrios.

Otras farmacias consultadas en la región confirmaron la tendencia al alza en los precios y la disminución de las ventas. Sin embargo, algunas de ellas han optado por ofrecer medicamentos fraccionados, vendiendo a cuenta corriente como una forma de mantener la conexión con la comunidad. «Hace muchos años que estamos en el barrio y ya conocemos a los vecinos», señalaron desde otra farmacia.