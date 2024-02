Patricia Bullrich sobre los resultados del Plan Bandera a dos meses de su lanzamiento: “Los homicidios cometidos en la vía pública de Rosario bajaron un 57%”

La Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich, acompañada por el Secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el Secretario de lucha contra el narcotráfico, Martín Verrier, y el Subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, presentó los resultados obtenidos tras dos meses de la implementación del Plan Bandera, que se puso en marcha el pasado 2 de enero en la Ciudad de Rosario.

En un esfuerzo continuo por combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad de la provincia, la Ministra Bullrich reafirmó el compromiso del gobierno nacional con los rosarinos, reconociendo la urgente necesidad de abordar la delicada situación que atraviesa la región.

En el marco de la presentación, Bullrich destacó el trabajo realizado hasta la fecha, afirmando que: “Hemos planteado la situación con profesionalismo y seriedad, y nos propusimos desde el minuto uno que asumimos la gestión, llevar tranquilidad a todos los argentinos, y en este caso puntualmente, a los ciudadanos de Santa Fe.»

La Ministra puso de resalto lo impactantes que son los resultados obtenidos a dos meses de haber dispuesto que las fuerzas federales salgan a las calles de Santa Fe a trabajar bajo el plan implementado, así, mencionó: “Los cuatro años que pasaron antes de que asumamos la gestión dejaron un índice de homicidios muy alto en la provincia, el más alto de todo el país. Hoy podemos decir que los niveles de baja de homicidios, de baja de tiroteos, de baja de incidencias de violencia en la ciudad de Rosario es realmente impactante, hemos logrado que en el mismo período del 2023 los crímenes, los homicidios cometidos en la vía pública, han bajado un 57% en estos dos meses.»

Tal como lo expresado por la Ministra, el informe presentado en la fecha por la Subsecretaría de Intervención Federal refleja que los resultados obtenidos demuestran una disminución significativa en los índices de homicidios dolosos en Rosario y áreas circundantes comparado con los resultados obtenidos en el año 2023.

En particular, se registró una reducción del 47,83% en Rosario y una del 36,36% en las zonas 1 (Empalme Granero y Ludueña) y 3 (Tablada y Gral. Las Heras). Además, se destacó una variación del 57,14% en los homicidios dolosos en la vía pública en Rosario, con descensos del 50% en las zonas 1 y 3.

En el marco de las operaciones del Plan Bandera, se logró decomisar más de 2 millones de pesos, 1500 dólares, así como numerosos equipos electrónicos, motos, automóviles y armas, consolidando así el éxito de las acciones emprendidas para desmantelar las actividades de las bandas criminales en la región.

Consultada que fue Bullrich respecto a la vinculación con las gobernaciones y el trabajo en conjunto a realizar, la funcionara fue enfática en afirmar que: “Nosotros no mezclamos, nosotros creemos que la seguridad de los ciudadanos argentinos y la lucha contra el crimen organizado no tiene color político, no tiene pelea política y lo hemos hablado con el presidente Milei”.