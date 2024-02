El productor que cumplió va a terminar cobrando unos $4.200 por kilo

Tabaco: Empresas acordaron un plus de 300 pesos que permitirá a los productores cobrar 2.800 pesos por kilo en boca de acopio. El adicional lo cobrarán solamente los productores que cumplieron con las cantidades comprometidas con las empresas. El precio en boca de acopio para este grupo será de 2.800 pesos por kilo. Con los retornos del FET superaría los 4.000 pesos. Se estima que el acopio no superará los 11 millones de kilos, menos de la mitad de los 28 millones proyectados.

El presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, Jorge Kappaunn, destacó que el adicional de 300 pesos por kilo alcanzará solamente a quienes cumplieron los compromisos asumidos con las empresas.

«El productor, que tenía mil kilos y después apareció con 500 kilos y el resto desvió, no puede tener un premio. Ese va a cobrar 2500, pero no va a cobrar el premio a 300 por kilo. Al final vamos a trabajar con los productores que son fieles a la empresa, que hacen las cosas bien, como nosotros las hacemos… queremos cuidar el mercado y queremos que los productores sigan apostando por un mercado que tenemos los misioneros de venta al exterior de tabaco, porque el tabaco genera mucha mano de obra y mucho bienestar para los productores», indicó

Kappaunn estimó que, sumando el precio en boca de acopio y los retornos del FET, el productor que cumplió y entregó su tabaco dentro del sistema, recibirá alrededor de 4.200 pesos por kilo entregado. «El productor que no desvió tabaco va a cobrar 2.800 pesos ahora, entre retorno y caja verde va a cobrar unos 1.400 pesos y va a terminar cerrando el año en 4.200 pesos por kilo. Además va a tener su obra social, va a tener todo incluido», resaltó.