El Misionero, Derecho y Algo Más | Marcelo Almada visitó el programa y destacó la importancia de la constante innovación en el periodismo  

En esta nueva edición de El Misionero, derecho y algo charlamos con el padre de la criatura, el periodista Marcelo Almada, creador, dueño y director de Misiones Online, portal de noticias más visitado de la Provincia de Misiones y uno de los más grandes del Nordeste.

Hablamos de un periodista de una dilatada trayectoria, que excepto una presidenta, entrevistó a todos los presidentes argentinos desde el regreso de la democracia para acá, además de otros 10 presidentes de todo el mundo. Es además el conductor del programa donde el entonces Gobernador, un tal Carlos Rovira, anunció la creación del Partido Renovador de la Concordia. (P/D. no logramos que nos diga quién fue esa presidenta).

Nos cuenta como una necesidad llevó a la creación del diario digital hace ya 24 años. Todas las mañanas utilizaban el diario (soporte papel) como base para hacer los programas periodísticos, pero para la tarde los mismos ya estaban desactualizados. Pensaron entonces en cómo actualizar la información. Audios que se distribuyan a lo largo de la Provincia, una suerte de agencia de noticias, fueron las primeras opciones. Pensemos que hablamos de tiempos en los que no existían Google o WhatsApp.

Lo cierto es que Internet era el futuro. Y digo el futuro porque no hablamos de la Internet de hoy, sino una que dependía de la línea telefónica, donde no existía la banda ancha, por lo que el acceso a la música era imposible y a los videos una utopía. Internet era un lujo al que pocos podían acceder, pero comenzaba a ser la herramienta tecnológica más poderosa con la que contaba la prensa y Misiones Online fue la que dio el puntapié inicial en la tierra colorada.

En la entrevista podemos apreciar un breve análisis de las revoluciones que se suceden actualmente, donde la Inteligencia Artificial (IA) sumada a la biotecnología llegan para cambiar la vida tal cual la conocemos hoy en día.

Tocamos el tema de las redes sociales, donde el grupo cuenta con más de 900.000 seguidores alrededor del mundo; de la participación de éstos, comentando cada noticia, algo que se ha vuelto un espectáculo en sí mismo (todos hemos entrado a una noticia solo para leer los comentarios, no?). Nos explica cómo cada red social tiene un perfil de lectores/seguidores, lo que lleva a que en cada una de ellas se comparta diferentes contenidos. Siempre con la libertad de expresión como uno de los pilares esenciales.

En un análisis muy interesante, distingue ‘popularidad’ de ‘prestigio’. Si hablamos de una persona, un profesional, un periodista en este caso, es preferible la calidad, el respeto, el prestigio antes que la popularidad. En cambio, un medio necesita tener muchos lectores, muchos seguidores, mucha gente compartiendo la noticia para que esta llegue más lejos, esto es fundamental para el sostenimiento del medio y de toda la estructura que lo compone. El gran desafío es qué tipo de popularidad, a qué precio y a qué costo.

Consultado por el límite de la noticia, nos dice que siempre se trató de 2 cosas: Libertad y Criterio. La democracia nos permite publicar lo que queramos, ahora decidir qué es razonable, qué es importante y de cómo abordar una noticia es una cuestión de criterio profesional, lo que termina dándole un perfil al medio (amarillista, serio, aburrido).

En cuanto a proyectos, Marcelo Almada nos cuenta de su ambicioso proyecto: Un recorrido, que conlleva una cobertura y una producción por la región de Las Misiones. Mostrar nuestra cultura, nuestra música, nuestra gastronomía, propia de una tierra de inmigrantes única en el mundo, pero que jamás ha sido documentada de manera audiovisual, mucho menos llevada al cine, y esto es un gran desafío.

Da cuenta del gran grupo de trabajo que ha logrado construir, mayormente joven y muy bien preparados, con quienes no imagina el futuro, sino que lo proyecta a 5 y a 10 años, tal como lo hizo 15 años atrás. La cuestión no pasa por cuántos like nos dan o cuántos seguidores tenemos, sino qué tengo que hacer para seguir vigente en los próximos 5 años.

