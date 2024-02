Adorni, sobre el paro de aeronáuticos: “No es más que la irresponsabilidad de un grupo que dejó a 35 mil personas sin poder viajar”

El vocero presidencial Manuel Adorni informó hoy en relación con el paro de los gremios aeronáuticos que por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "la Policía de Seguridad Aeroportuaria dispersó a un grupo de violentos que quiso bloquear el acceso a Aeroparque", y condenó la "irresponsabilidad de un grupo que dejó a 35 mil personas sin poder viajar".

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que «las transferencias de los fondos de coparticipación son automáticas y diarias». Detalló que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, «solo en enero recibió por coparticipación 510.575 millones de pesos», y apuntó que en ese distrito se sostiene «una estructura ministerial que es el doble de la que tienen el gobierno nacional o programas tales como ‘ESI con amigues’”.

El vocero señaló además que el presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Casa Rosada con diputados del Bloque de la Libertad Avanza para «tener contacto de primera mano con ellos» y anticipó que durante 2024 el Poder Ejecutivo va a enviar proyectos de ley al Congreso de la Nación por lo que «va a ser un año bastante arduo en materia legislativa».

«Por orden de la ministra Patricia Bullrich la policía de Seguridad Aeroportuaria dispersó a un grupo de violentos que quiso bloquear el acceso a Aeroparque y se garantizó la libre circulación en todos los aeropuertos del país».

«Dejaron a 35 mil personas sin poder viajar, que son 35 mil personas que perdieron una oportunidad de empleo, de vacacionar o una oportunidad de cualquier otra índole».

«La reestructuración del programa “Potenciar Trabajo” es en pos de transparentarlo y de optimizarlo para poderse reinsertar en el mercado laboral».

«El Gobierno nacional tomó la determinación de revisar y auditar la creación de las universidades de Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza, del delta, de Río Tercero y Pilar. En dos de estas universidades ya se les habían transferido unos 800 millones de pesos que queremos saber efectivamente cuál fue el destino de estos fondos».

“La palabra del Papa Francisco la respetamos, la escuchamos”.

«La justicia social en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darles a otros a criterio del funcionario de turno ha logrado en la Argentina, lo que hoy estamos viviendo, que es un 50% de pobres”.

“Alguna fuente citó que los jubilados con moratoria iban a perder su carácter de jubilado y que iban a pasar a cobrar un plan social: eso es falso. Nadie va a hacer ningún cambio”.

“Los comedores nunca dejaron de tener asistencia, excepto los que no cumplían con los requisitos. No está en los planes de nadie cortar un medicamento oncológico no me parece que es sería irracional que eso ocurra”.

“Lamentamos profundamente que se haya armado semejante dolor en personas que nosotros respetamos más que a nada. Apelamos a que ese tipo de publicaciones en redes no vuelvan a ocurrir en ninguna parte, y a mí en lo personal me duele muchísimo”.