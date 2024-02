OTAN analiza enviar tropas a Ucrania y Rusia no descarta un «choque directo»

La advertencia de la diplomacia rusa se produjo tras que el primer ministro eslovaco comunicara que algunos países de la Unión Europea (UE) e integrantes de la alianza militar atlantista estaban considerando la posibilidad de enviar a sus militares.

El jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre la seguridad militar y el control de armas, Konstantin Gavrilov, advirtió este lunes que un posible envío de militares por parte de los países occidentales a Ucrania aumentará el riesgo de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia.

«Las consecuencias del creciente riesgo de que el conflicto se convierta en un choque directo entre la OTAN y Rusia pueden ser las más impredecibles», dijo Gavrilov, en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

La advertencia de Gavrilov se produjo luego de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, comunicara, a dos años del inicio del conflicto armado, que algunos países de la Unión Europea (UE) y la OTAN estaban considerando la posibilidad de enviar sus militares a Ucrania sobre la base de acuerdos bilaterales.

No obstante, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que la posibilidad de enviar tropas en apoyo de Ucrania formaron parte de la “discusión”, pero sin que se tomara una decisión al respecto.

“Hubo una acalorada discusión sobre el envío de militares a Ucrania y no hubo un entendimiento mutuo absoluto sobre este tema; hay opiniones diferentes, pero quiero enfatizar que tales decisiones no existen en absoluto”, dijo Duda a la televisión de su país.

El jefe de la delegación rusa en Viena evaluó además poco probable que a «los contribuyentes europeos, con cuyos bolsillos las élites de los países de la UE y la OTAN financian el enfrentamiento armado en Ucrania, les guste transferir un conflicto en Europa», y remarcó: «Nuestro país tampoco quiere esto».

En ese sentido, Gavrilov recordó que Rusia advirtió en numerosas ocasiones a los países de la OTAN sobre el «peligro» de su participación directa en las hostilidades contra las Fuerzas Armadas rusas.

El diplomático ruso también indicó que su país nunca cortó los canales de diálogo con la Alianza Atlántica, y aseguró que Moscú «sigue abierta a construir un sistema de seguridad europeo justo basado en la igualdad, el respeto mutuo y el principio de seguridad indivisible, donde ningún Estado o asociación de Estados reivindique superioridad militar».

Macron anunció una nueva «coalición» para enviar misiles de mayor alcance a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes la creación de una coalición para enviar municiones y misiles de mayor alcance a Ucrania y afirmó que no se debe descartar el envío de tropas occidentales para frenar el avance ruso, aunque admitió que por el momento no hay un consenso para eso.



«Hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas, pero no hay que descartar nada; haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra», declaró Macron durante su intervención en la Conferencia de Apoyo a Ucrania celebrada en París, a la que asistieron líderes de más de 20 naciones europeas, y que también contó con la asistencia de representantes de Estados Unidos y Canadá.



La nueva coalición suministrará «misiles y bombas de medio y largo alcance» a Ucrania, precisó el mandatario francés y afirmó que «la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa», según la agencia de noticias AFP.



«Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra, y lo digo con toda la humildad que hay que tener cuando nos fijamos en los dos años que acaban de pasar», argumentó Macron.



En ese sentido, se refirió a «cinco categorías de acción» en las que los responsables europeos acordaron invertir recursos: «la ciberdefensa, la coproducción de armas y municiones en Ucrania, la defensa de los países amenazados directamente por Rusia y, en particular, Moldavia; la capacidad para apoyar a Ucrania en su frontera con Bielorrusia y en las operaciones de retirada de minas».



«Debemos hacer más» en lo que respecta al envío de recursos militares a Ucrania, insisitíó Macron.



«Hay varias opciones sobre la mesa, como la emisión conjunta de deuda; la prioridad de las prioridades es la de las municiones, estamos decididos a llegar al final de las existencias disponibles», agregó.



Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, defendió durante la conferencia la necesidad de aumentar el apoyo tanto financiero como militar a Ucrania frente a un posible avance ruso pero preservando la unidad europea y trasatlántica.



«La unidad ha sido y es el arma más efectiva contra Putin, por lo que para adoptar nuevas medidas estas deben nacer del consenso y debate entre todos los aliados», dijo Sánchez. El mandatario socialista subrayó la necesidad de aprobar en la Unión Europea (UE) el nuevo Fondo de Asistencia a Ucrania, que ofrece un apoyo previsible y sostenido en el tiempo, así como la urgencia de aumentar la capacidad industrial europea para cumplir con el compromiso de enviar municiones y equipos, además de ayudar a Ucrania a desarrollar sus propias capacidades.



Macrón recibió este lunes a una veintena de líderes europeos en una conferencia destinada a reforzar la unidad en el apoyo de Occidente a Ucrania, cuando la invasión rusa entró el fin de semana en su tercer año.



La reunión celebrada en París buscaba que los participantes «reafirmen su unidad, así como su determinación de derrotar la guerra de agresión lanzada por Rusia en Ucrania», dijo la Presidencia francesa.



La victoria o la derrota de Ucrania «depende de ustedes», dijo el domingo a sus aliados desde Kiev el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



La conferencia se presentaba también como una oportunidad de defender la autonomía europea en materia de seguridad, que Macron ya reclamaba antes de la guerra, cuando planea la posibilidad de un regreso del expresidente republicano Donald Trump a la Casa Blanca.



Los responsables occidentales reconocen que Ucrania corre el riesgo de que Rusia se imponga en el conflicto en 2024, en el caso de que Kiev no reciba el apoyo de sus aliados y se quede sin armas ni municiones.



Ucrania reclama permanentemente suministro del armamento prometido por las potencias occidentales.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está «jugando con fuego» al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera.

Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguei Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no sólo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

Fuente: Télam