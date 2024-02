Desde el sector foresto-industrial de Misiones reclaman una tarifa diferencial en el combustible

El actual presidente de APICOFOM y la CEM aseguró que el sector foresto-industrial de Misiones atraviesa un momento complicado y planteó que poder contar con una tarifa diferencial en el combustible sería un gran aliciente para asistir y ayudar a fortalecer al sector.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/02/02-26-SantaMariadelasMisiones-Guillermo-Fachinello-Sector-maderero-situacion-9.36.mp3

Guillermo Fachinello – Santa María de las Misiones

Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciales Foresto Industriales de Misiones (APICOFOM) y de la Confederación Económica de Misiones (CEM), expresó su preocupación sobre el estado actual del sector maderero en la provincia de Misiones. En este sentido, enfatizó la necesidad de medidas urgentes, como diferencias en las tasas impositivas y un apoyo financiero más significativo para las PyMEs del sector maderero.

“Nuestro problema es el día a día, todos los lunes es un gran problema, no sabemos cómo seguir trabajando. Hay medidas que son muy urgentes que hay que tomar, hoy estamos trabajando y vamos a hacer un planteo por el tema del combustible, necesitamos un diferencial para nuestras provincias principalmente por el costo mucho más alto”, afirmó.

Fachinello señaló que, a pesar del gran potencial forestal de la región, el sector maderero enfrenta una serie de desafíos, incluyendo el alto costo de la energía y los servicios públicos, así como las tasas de interés prohibitivas que dificultan la inversión y el crecimiento.

“Creo que todos los sectores estamos complicados y muy expectantes a cómo se va desarrollando el día a día de nuestras PyMEs. Con 1.300.000 hectáreas y con todo nuestro potencial, tendríamos que estar en otra situación, pero es bastante complejo el tema nacional e internacional, así que siempre tratando de seguir abriendo nuestras puertas y que nuestras industrias sigan trabajando”, aseguró.

En esta misma línea, uno de los mayores obstáculos identificados por Fachinello es el impacto del freno en la obra pública en la demanda interna de madera, que constituye aproximadamente el 72-75% del mercado para el sector.

“Hemos hecho un trabajo importante en los últimos tiempos en la promoción de la construcción con madera. Eso hoy ha caído mucho por el alto costo de las tasas de interés, así que la gente no puede tomar un crédito para construir y eso deja de fraccionar toda la cadena”, indicó.

A pesar de los esfuerzos por establecer un diálogo con las autoridades pertinentes, Fachinello expresó su frustración por la falta de soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el sector. “La incertidumbre la tenemos porque todavía en muchos lugares no tenemos funcionarios, por ejemplo, en vivienda todavía faltan los subsecretarios y buscar los puentes entre la parte privada y la parte pública. No estamos teniendo interlocutores, la gente no tiene poder adquisitivo y esto creo que va a volver a medida que baje la inflación y que bajen un poco las tasas de interés”, dijo.

Por otra parte, el presidente de APICOFOM comentó que para las Pymes, las tasas de interés son muy altas y llegan hasta el 120% en tarjetas, lo cual dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. “Nosotros competimos con un mercado internacional, con créditos internacionales, como los brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos, ellos son nuestros competidores a nivel internacional. Estamos prácticamente sin poder hacer inversiones, y al no hacer inversiones que se hacen con créditos, perdemos competitividad”, agregó Fachinello.

En cuanto a las expectativas para el futuro, expresó la esperanza de que una eventual reducción en la inflación y las tasas de interés pueda impulsar la demanda interna y llevar a una mejora en la situación económica del sector. “Creemos que tenemos un potencial tan grande y necesitamos que nos dejen trabajar, que nos dejen de poner este peso tan grande que tenemos sobre nuestra espalda del costo fiscal, y enseguida vamos a salir adelante”, finalizó.